Подозреваемая в убийстве мужа задержана самарскими полицейскими на месте происшествия
14 января 2019 11:56
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В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что в частном доме, расположенном на улице Авиационной, совершено преступление.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 54-летний житель данного дома. На месте происшествия полицейскими была задержана жена мужчины.
Согласно собранным материалам, между супругами в тот день произошла ссора на почве ревности. По предварительным данным, в ходе выяснения отношений женщина нанесла своему мужу ножевое ранение. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи, сообщает облМВД.
Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая 1965 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
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