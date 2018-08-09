Племянница украла золотое кольцо у жительницы Безенчука
9 августа 2018 12:00
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В полицию поступило сообщение от 52-летней местной жительницы о том, что у нее из дома похитили ювелирное изделие. Сумма причиненного ущерба превысила 5 тысяч рублей.
Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что ее дочь обнаружила отсутствие золотого кольца, которое хранилось на стеллаже шкафа. Женщины несколько дней пытались самостоятельно найти пропавшее имущество и предположили, что оно украдено. Сотрудниками органов внутренних дел были изъяты необходимые улики, опрошены домочадцы, родственники и соседи пострадавшей, проверены ломбарды.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что разыскиваемое ювелирное изделие было сдано в ломбард. Потерпевшая опознала имущество, имеющее особенность: проба кольца была перебита в связи с ремонтом изделия.
Стражи правопорядка заподозрили в совершении хищения племянницу потерпевшей - жительницу поселка Безенчук 1989 года рождения. Злоумышленница призналась в краже и рассказала сотрудникам полиции о том, что похитила кольцо и сдала его в ломбард, а полученные деньги потратила на собственные нужды.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. В настоящее время ювелирное изделие находится в ломбарде на ответственном хранении для его дальнейшего изъятия и возврата законной владелице.
Фото: pixabay.com
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