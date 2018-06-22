Несмотря на уловки адвокатов, судебный процесс о многомиллиардных хищениях на ПАО «Тольяттиазот» продолжается
22 июня 2018 13:43
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Фигурантами дела являются основные владельцы химкомбината – бывший председатель совета директоров предприятия Сергей Махлай, бывший президент корпорации «Тольяттиазот» Владимир Махлай, бывший гендиректор предприятия Евгений Королев, а также их швейцарские партнеры по перепродаже продукции «Тольяттиазота» – владелец компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и ее гендиректор Беат Рупрехт-Ведемайер. Все обвиняемые по делу находятся в международном розыске, их судят заочно. Подробности – в материале «ФедералПресс».
С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия. По мере ознакомления с материалами дела адвокаты подсудимых проявляют все большую нервозность, тянут время и пытаются придумать разнообразные предлоги, чтобы завести суд в дебри казуистики.
Так, на последнем заседании суда 8 июня адвокаты Московский и Тихомирова, чтобы не допустить оглашения документов, обличающих их подзащитных, заявили отвод прокурора из-за… совпадения его позиции с позицией потерпевших. Очевидно, адвокаты обвиняемых подзабыли основы уголовного процесса, ведь общеизвестно, что прокуратура и потерпевшие находятся на стороне обвинения, поэтому нормально, если их позиции совпадают. Исходя из этого, упреки адвокатов в адрес прокуроров, что их позиция по делу похожа на позицию потерпевших, выглядят не слишком-то профессионально. Впрочем, попытки адвокатов не произвели на судью впечатления, и в отводе прокурора было отказано.
Отчаяние подсудимых и упадническое настроение их защитников можно понять, учитывая возможное приближение обвинительного приговора – по заявленному гражданскому иску подсудимым придется вернуть заводу около 75 млрд рублей, чего явно не хочется ни самим обвиняемым, ни их адвокатам, которые в таком случае останутся ни с чем.
В настоящее время гособвинение перешло к ознакомлению с материалами уголовного дела. В 500 томов довольно однообразных документов порой всплывают интересные факты из жизни обвиняемых. Например, в ходе слушаний 8 июня суду были представлены факты, свидетельствующие о том, что один из основных владельцев «Тольяттиазота» Сергей Махлай постоянно меняет имена и фамилии. Во время судебного заседания была оглашена справка Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, согласно которой из США по линии Интерпола получена информация о Сергее Махлае. Согласно ей, Сергей Махлай, 1969 года рождения, живет в США под именем Джордж Мак. В суде были названы и другие варианты написания его имен, фигурирующие в различных документах и удостоверениях личности: Sergei Makhlai, Sergeui Makhlai, Serge Makligh, George Mack, James Sergei.
Чем объяснить такой калейдоскоп смены имен и фамилий? Быстрее всего на ум приходит версия о возможном стремлении избежать арестов во время поездок по разным странам мира. Мало того, в СМИ появлялась информация, что Сергей Махлай был завербован спецслужбами США и уже много лет работает против России.
Интернет-издание «Свободная пресса» на днях опубликовало информацию о том, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Циви и Рупрехта. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд рублей. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
Кстати, фамилии Циви и Рупрехта фигурируют не только в уголовном деле о мошенничестве на российском химическом гиганте. В СМИ говорилось, что у себя на родине – в Швейцарии – в 2016 году они были осуждены за подделку документов и дачу взятки чиновникам режима Каддафи.
После всего этого логично ожидать, что в ходе расследования уголовного дела всплывут и признаки коррупционных преступлений, совершенных самим Сергеем Махлаем. Что еще, кроме коррупционных возможностей и связей, долгое время помогало младшему Махлаю оставаться безнаказанным?
Похоже, клоунада на слушаниях и заявление нелепых ходатайств, по замыслу защиты, должны отвлечь внимание суда и общественности от главного – похищения подзащитными 80 млрд рублей. Но, похоже, адвокатские трюки не оказывают большого впечатления на суд, который вскоре должен будет вынести справедливый и беспристрастный вердикт.
Ожидается, что очередное заседание будет назначено на середину июля 2018 года, после возвращения из отпуска судьи Комсомольского районного суда Андрея Кириллова.
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