На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин

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В полицию поступило сообщение от жителя Самары о том, что возле одного из продуктовых магазинов на улице Ташкентской возник конфликт между местными жителями. Данные были переданы ближайшему к указанному месту экипажу патрульно-постовой службы полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили рядом с торговой точкой работницу магазина 1980 года рождения и расспросили ее о случившемся. Выяснилось, что в магазин ворвались двое молодых людей. Под угрозой предмета, похожего на нож, они похитили из кассы 6000 рублей. По словам работницы киоска, нападавшим на вид около 20 лет, один из них был одет не по сезону. Также она успела заметить, что злоумышленники убежали в сторону гаражного массива.Меньше десяти минут потребовалось полицейским для того, чтобы задержать подозреваемых. Молодые люди попытались в темноте скрыться из вида сотрудников органов внутренних дел во дворе одного из ближайших жилых домов, но им это не удалось. У задержанных было изъято предполагаемое орудие преступления и купюры, предположительно, похищенные из кассы магазины. Во время дальнейшего разбирательства было установлено, что подозреваемые – жители Самары, ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, старшему из них 20 лет, младшему – 18.В настоящее время принято решение о возбуждении в отношении них уголовного дела, сообщает облМВД.