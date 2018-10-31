На ул. Ташкентской в Самаре двое молодых людей с ножом ограбили магазин
31 октября 2018 11:58
102
В полицию поступило сообщение от жителя Самары о том, что возле одного из продуктовых магазинов на улице Ташкентской возник конфликт между местными жителями. Данные были переданы ближайшему к указанному месту экипажу патрульно-постовой службы полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили рядом с торговой точкой работницу магазина 1980 года рождения и расспросили ее о случившемся. Выяснилось, что в магазин ворвались двое молодых людей. Под угрозой предмета, похожего на нож, они похитили из кассы 6000 рублей. По словам работницы киоска, нападавшим на вид около 20 лет, один из них был одет не по сезону. Также она успела заметить, что злоумышленники убежали в сторону гаражного массива.
Меньше десяти минут потребовалось полицейским для того, чтобы задержать подозреваемых. Молодые люди попытались в темноте скрыться из вида сотрудников органов внутренних дел во дворе одного из ближайших жилых домов, но им это не удалось. У задержанных было изъято предполагаемое орудие преступления и купюры, предположительно, похищенные из кассы магазины. Во время дальнейшего разбирательства было установлено, что подозреваемые – жители Самары, ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, старшему из них 20 лет, младшему – 18.
В настоящее время принято решение о возбуждении в отношении них уголовного дела, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 октября 2018 14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
313
27 октября 2018 18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы. Закон
328
27 октября 2018 18:03
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений". Закон
292
26 октября 2018 15:03Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих. Закон
329
26 октября 2018 14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево. Закон
364
25 октября 2018 23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО. Закон
281
25 октября 2018 21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
268
Происшествия
31 октября 2018 12:20
Автомобилист сбил 18-летнюю девушку. Происшествия
36
31 октября 2018 11:29
Специалисты устанавливают обстоятельства и содержимое находки. Происшествия
91
31 октября 2018 10:55
Столкнулись ВАЗ-2107 и Geely. Происшествия
94
Криминал
31 октября 2018 11:58
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Криминал
101
31 октября 2018 11:13
Потерпевшая забежала в дом, забрала ребенка и выбежала на улицу. Криминал
85
31 октября 2018 10:16
Возбуждено уголовное дело. Криминал
140
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
465
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
585
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
564
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
619
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
557
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1114
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
880
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1260
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1322
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2436
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1830
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2006
Мероприятия