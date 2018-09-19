На молодого самарца на Ленинском проспекте ночью напали три разбойника

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В ночное время около дома на Ленинском проспекте было совершено нападение на мужчину. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В ходе опроса потерпевшего, полицейские выяснили: молодого человека ударили по голове, после чего сорвали с плеча сумку. Выяснилось, что в сумке находились денежные средства в сумме 7650 рублей, паспорт, права, ключи от машины, банковская карта.Потерпевший подробно описал внешность своих обидчиков и указал направление, в котором они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых - ими оказались трое молодых людей, двое из них 2000 года рождения и один 2001 года рождения. Двое злоумышленников были ранее судимы за кражу и грабеж. Сотрудники полиции задержали молодых людей недалеко от места преступления, в соседнем дворе. К настоящему времени часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Фото pixabay.com