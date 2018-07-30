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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Мошенники обещали самарцу ремонт и не провели его

30 июля 2018 10:18
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Мошенники обещали самарцу ремонт и не провели его
Мужчина внес аванс в размере 6000 рублей.

В марте текущего года ранее не судимому 34-летнему самарцу поступил заказ на проведение ремонтных работ в квартире дома, расположенного на ул. Пензенской. Одним из условий договора был аванс в размере 6000 рублей, который необходимо внести на счет ремонтника до начала отделочных работ. Клиент перечислил необходимую сумму денег, но условия договора были не выполнены. Попытки связаться с ответственным за проведение ремонта не дали результатов. Не получив обещанного, 58-летний самарец понял, что стал жертвой обмана, после чего обратился в полицию. В ходе работы над поступившим заявлением сотрудники органов внутренних дел установили личность злоумышленника, место проживания и места возможного появления, после чего, в результате оперативных мероприятий, задержали его, сообщает облМВД.

Фото: pixabay.com


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