Кинельские полицейские задержали подозреваемых в краже мусорных контейнеров

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В Межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский» поступило несколько заявлений от управляющих компаний, обслуживающих различные сельские поселения, о пропаже металлических мусорных контейнеров. В общей сложности их было украдено 17. Материальный ущерб был оценен на сумму 79 540 рублей.Сотрудники отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции отработали возможные места сбыта украденного имущества. В результате оперативных мероприятий полицейские установили марку автомобиля, на котором осуществлялась перевозка контейнеров. Впоследствии оперативники выяснили, что к кражам могут быть причастны жители поселка Смышляевка Волжского района 1998 и 1993 годов рождения. Вскоре молодые люди были задержаны по месту жительства.В ходе беседы с полицейскими предполагаемые злоумышленники признались в содеянном и пояснили, что мусорные контейнеры они сдавали в пункт приёма металла, а вырученные средства тратили на личные нужды.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.