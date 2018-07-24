Через границу Самарской области пытались переместить угнанный автомобиль

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В Большечерниговском районе Самарской области пограничниками предотвращена попытка перемещения через государственную границу находящегося в угоне автомобиля.Во взаимодействии с Добровольной народной дружиной, в пограничной зоне остановлен автомобиль марки KIA RIO с регистрационными номерами московского региона. Водителем оказался иностранный гражданин 1991 г.р., не имеющий при себе пропуска.Установлено, что нарушитель следовал из г. Саратова в направлении государственной границы. При этом транспортное средство, которым он управлял, числится в угоне с июня 2018 года.Задержанный гражданин и автомобиль переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Пограничного управления.