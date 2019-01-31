Безработный убил сызранку в машине и сбросил тело в лесополосе
31 января 2019 12:59
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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о том, что уже несколько дней не выходит на связь с родственниками 33-летняя местная жительница. При опросе сожителя и родных пропавшей полицейские выяснили, что женщина ранее неоднократно уходила из дома, но потом возвращалась, и поэтому ее близкие не сразу обратились за помощью.
Сожитель пропавшей сообщил, что последний раз он её видел садившейся в машину к знакомому.
Личность водителя автомобиля была установлена, им оказался безработный 25-летний местный житель. Под тяжестью улик мужчина признался сотрудникам уголовного розыска в том, что, находясь в салоне машины, он совершил убийство знакомой на почве внезапно возникших неприязненных отношений, задушив ее ремнем безопасности. По предварительным данным, затем злоумышленник вывез тело и сбросил его в сугроб в лесополосе на одной из автодорог.
Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти молодой женщины стала механическая асфиксия.
В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что задержанный на момент совершения преступления являлся подозреваемым в уголовном деле по факту незаконного оборота наркотиков и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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