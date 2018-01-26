14-летний подросток в Самарской области украл пенсию у родной бабушки, оставив 200 рублей на хлеб

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В дежурную часть Отдела МВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1960 года рождения, которая рассказала о том, что у нее похитили денежные средства. Сумма ущерба составила 2 800 рублей.С целью сбора первичной информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В результате опроса заявительницы и осмотра места происшествия полицейские установили, что потерпевшая проживает в квартире с мужем, дочерью и 14-летним внуком. Накануне, получив пенсию, женщина спрятала деньги у себя в комнате. Собравшись в магазин на следующее утро, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств. Подозрение пало на внука, который ранее был замечен в мелких хищениях.В ходе опроса подросток пояснил стражам правопорядка, что узнал о пенсии и, воспользовавшись тем, что бабушка вышла из своей комнаты, похитил деньги. Юноша оставил в кошельке 200 рублей "на хлеб", а остальную сумму потратил на личные нужды. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый отчислен из школы в январе 2018 года, в настоящее время никакие учебные учреждения не посещает, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.