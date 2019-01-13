17-летний подросток в Самаре нанес травмы соседу
13 января 2019 11:22
85
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Теннисной в Самаре местный житель 1989 года рождения получил телесные повреждения. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.
Полицейские установили, что у потерпевшего на лестничной площадке произошла словесная перепалка с соседом. По предварительным данным, в результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту травмы. Впоследствии экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 17-летний местный житель.
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 января 2019 15:56
"По Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около... Закон
375
11 января 2019 09:42
Возбуждено уголовное дело. Закон
201
10 января 2019 19:58
В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией. Закон
339
10 января 2019 17:32
По имеющейся информации, молодой человек — профессиональный футболист, приехавший в Херсон, чтобы устроиться в футбольный клуб. Закон
373
10 января 2019 16:19
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
409
10 января 2019 16:13
Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете. Закон
518
9 января 2019 17:50
Один эпизод уже установлен, следствие проверяет причастность обвиняемого ещё к пяти. Закон
375
Происшествия
13 января 2019 10:34
Авария произошла в период снегопада. Происшествия
268
12 января 2019 11:38
Горело не эксплуатируемое строение. Происшествия
413
12 января 2019 10:40
Это уже повторное его нарушение, возбуждено уголовное дело. Происшествия
345
Криминал
13 января 2019 11:22
Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Криминал
84
11 января 2019 13:13
Полиция просит обращаться свидетелей. Криминал
398
11 января 2019 12:31
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
362
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
402
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
633
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
844
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
776
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1028
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
673
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1463
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1614
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2001
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2177
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3407
Мероприятия