17-летний подросток в Самаре нанес травмы соседу

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В полицию поступило сообщение о том, что на улице Теннисной в Самаре местный житель 1989 года рождения получил телесные повреждения. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.Полицейские установили, что у потерпевшего на лестничной площадке произошла словесная перепалка с соседом. По предварительным данным, в результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту травмы. Впоследствии экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 17-летний местный житель.По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.