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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

77-летний отец экс-начальника Красноярского РОВД получил условный срок

30 марта 2018 09:40
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77-летний отец экс-начальника Красноярского РОВД получил условный срок Он признан виновным в мошенничестве с земельными участками.
Он признан виновным в мошенничестве с земельными участками.

Председатель совета ветеранов областного УГИБДД и бывший начальник ГАИ Самары Олег Цодоков признан виновным в мошенничестве с земельными участками в селе Старая Бинарадка. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с отсрочкой 1 год.
Сын осужденного Андрей Цодоков (на фото) до 2011 года возглавлял Красноярский РОВД, на этом посту его сменил экс-руководитель УБОП Юрий Дорохов. До перевода в Красный Яр младший Цодоков работал начальником Безенчукского РОВД — там его пытались привлечь к уголовной ответственности за превышение полномочий

Дело старшего Цодокова выросло из целой серии дел о мошенничества с землей, инициированных бывшим прокурором Красного Яра Никитой Зубко, недавно возглавившим прокуратуру Самары. После осуждения бывшего главы Старой Бинарадки Дмитрия Наумова надзорное ведомство и полиция занялись теми, кому раздавалась земля. Среди этих людей оказался и Олег Цодоков. Как рассказал адвокат пенсионера Ярослав Иванов, приговор его подзащитному огласил Красноярский райсуд 23 марта 2018 года, он оказался довольно мягким с учетом возраста и заслуг фигуранта, пишет telegra.ph.

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