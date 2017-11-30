700 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Сызранского района

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель Сызранского района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Приняв сигнал, полицейские приступили к проверке данного сообщения.В ходе оперативных мероприятий информация нашла свое подтверждение. При проведении осмотра места жительства подозреваемого – частного дома, и надворных построек, сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили части растения, внешне похожего на коноплю. Изъятую находку стражи правопорядка направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является марихуана общей массой 700 граммов.По данным сотрудников полиции, задержанный ранее уже был судим за сбыт наркотических веществ. Подозреваемый в совершении преступления признался и рассказал, что наркотик предназначался для личного употребления без цели сбыта = эта версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.