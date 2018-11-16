В Жигулевске из магазина вор вынес деньги из сейфа и несколько блоков сигарет
16 ноября 2018 11:19
77
В полицию Жигулевска поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города сработала "тревожная кнопка". Сотрудники полиции установили, что в торговой точке произошла кража. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников магазина и изъяли необходимые улики. Сумма причиненного материального ущерба превысила 58 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его по месту жительства. По информации правоохранителей, задержанным является 29-летний житель города Тольятти, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Во время допроса подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что готовился к преступлению заранее. Он пришел в магазин и, пройдя мимо витрин, зашел в подсобное помещение, где находились табачные изделия, мебель и металлический сейф. С помощью зубил, принесенных с собой, мужчина отогнул дверку сейфа и похитил находившиеся в нем денежные средства, после чего через открытое окно выкинул несколько блоков сигарет на улицу и вышел из магазина. Полицейские установили, что в дальнейшем злоумышленник собрал сигареты и уехал домой.
По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а табачные изделия раздал знакомым, сообщает облМВД.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 ноября 2018 20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Закон
281
15 ноября 2018 17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
300
15 ноября 2018 16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей. Закон
244
11 ноября 2018 14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Закон
487
9 ноября 2018 19:25
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы. Закон
477
9 ноября 2018 19:14
Мужчина объяснил свой поступок тем, что "он находился в состоянии сильного душевного волнения". Закон
429
8 ноября 2018 23:31
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности. Закон
1768
Происшествия
16 ноября 2018 10:37
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Происшествия
98
15 ноября 2018 22:10
Со слов задержанного он приобрел изъятое через тайник-закладку у неустановленного лица для последующего сбыта в Самаре. Происшествия
252
15 ноября 2018 21:35
Спасатели извлекли водителя из поврежденной кабины и передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Происшествия
351
Криминал
16 ноября 2018 11:19
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Криминал
76
16 ноября 2018 10:57
Мужчина схватил девушку за шею и пригрозил убийством. Криминал
112
15 ноября 2018 12:14
Сумма незаконного дохода составила свыше 15 млн рублей. Криминал
187
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
310
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
300
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
792
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
858
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
832
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
866
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
720
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1145
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1507
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1566
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2698
Мероприятия