В Жигулевске из магазина вор вынес деньги из сейфа и несколько блоков сигарет

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В полицию Жигулевска поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города сработала "тревожная кнопка". Сотрудники полиции установили, что в торговой точке произошла кража. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников магазина и изъяли необходимые улики. Сумма причиненного материального ущерба превысила 58 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его по месту жительства. По информации правоохранителей, задержанным является 29-летний житель города Тольятти, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Во время допроса подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что готовился к преступлению заранее. Он пришел в магазин и, пройдя мимо витрин, зашел в подсобное помещение, где находились табачные изделия, мебель и металлический сейф. С помощью зубил, принесенных с собой, мужчина отогнул дверку сейфа и похитил находившиеся в нем денежные средства, после чего через открытое окно выкинул несколько блоков сигарет на улицу и вышел из магазина. Полицейские установили, что в дальнейшем злоумышленник собрал сигареты и уехал домой.По словам задержанного, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а табачные изделия раздал знакомым, сообщает облМВД.Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.