В Тольятти мужчина убил жену из ревности и спрятал в ГАЗели

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В Тольятти задержан 27-летний мужчина.По версии следствия, в начале сентября 2018 года между подозреваемым и его женой произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина причинил женщине телесные повреждения несовместимые с жизнью. Через некоторое время он отнес тело потерпевшей в термобудку автомобиля «Газель», припаркованной около дома по улице Дзержинского в городе Тольятти, где оно пролежало около трех недель до момента обнаружения – 24 сентября 2018 года. После совершения преступления мужчина скрывался в соседнем регионе, но благодаря грамотно проведенным следственным действиям оперативным мероприятиям, он был задержан и 25 сентября 2018 года доставлен на территорию Самарской области.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина дал признательные показания, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.