В Самарской области задержали наркосбытчиков

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, в ноябре 2018 года Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о том, что житель г. Сызрани организовал канал поставки на территорию города наркотических средств в целях дальнейшего сбыта.В дальнейшем указанные сведения подтвердились. 28 ноября 2018 года организатор и другой Сызрани были задержаны с поличным в момент транспортировки очередной партии наркотиков. В ходе обследования используемого ими автомобиля, а также места жительства «К» обнаружено и изъято свыше 400 грамм героина.Следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

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