В Самаре изготовитель подростковой порнографии на 13 лет отправится в колонию

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В октябре 2017 года Управлением ФСБ России по Самарской области совместно с СУ СК России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к созданию порнографического контента (фотоснимки и видеоролики) с участием несовершеннолетних юношей.В ходе проведенного обыска по месту фактического проживания мужчины изъяты технические средства, посредством которых осуществлялась фото и видеосъемка, персональный компьютер, содержащий большое количество готового порнографического материала, мобильные телефоны, а также предметы, использовавшиеся для съемок (плети, кнуты, система подвесов, кожаная атрибутика и т.д.). Изготовленные видеоматериалы мужчина в дальнейшем выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы, серверное оборудование которых расположено за пределами Российской Федерации. Указанной деятельностью он занимался порядка 5 лет.Решением Железнодорожного районного суда г.Самары ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Фото pixabay.com