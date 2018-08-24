Телефонный террорист, сообщивший о минировании ТЦ Аврора, отправится в колонию
24 августа 2018 14:00
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18 апреля 2018 г. 33-летний самарец позвонил в единую диспетчерскую службу "112" Самары и оставил анонимное сообщение о планируемом теракте в ТРК "Аврора-Молл". Взрывных устройств правоохранители в ходе проверки не обнаружили.
Сотрудники ФСБ в течение нескольких дней задержали автора анонимного сообщения. Было возбуждено уголовное дело. Он объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.
10 августа Железнодорожный районный суд Самары назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное УФСБ.
Фото pixabay.com
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