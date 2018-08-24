Телефонный террорист, сообщивший о минировании ТЦ Аврора, отправится в колонию

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18 апреля 2018 г. 33-летний самарец позвонил в единую диспетчерскую службу "112" Самары и оставил анонимное сообщение о планируемом теракте в ТРК "Аврора-Молл". Взрывных устройств правоохранители в ходе проверки не обнаружили.Сотрудники ФСБ в течение нескольких дней задержали автора анонимного сообщения. Было возбуждено уголовное дело. Он объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок.10 августа Железнодорожный районный суд Самары назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное УФСБ.Фото pixabay.com