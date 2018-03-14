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Новости /  Общество /  Культура /  Контркультура  

Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!

14 марта 2018 20:21
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Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!
11 апреля состоится новый благотворительный спектакль «д`Артаньян».

Впервые ставим спектакль по произведению иностранного классика. Одна из самых красивых историй человечества будет показана на сцене Филармонии 11 апреля. Вы увидите: настоящие драки, настоящую любовь, отвагу, честь, преданность, смелость, и все это в один день на сцене!
Этот спектакль поможет талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. В прошлом году благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 40 талантливых детей.

В благотворительном спектакле «д`Артаньян» примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.
Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям: музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

Благотворительный спектакль «д`Артаньян» проводится в рамках федерального проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф».
Приобретая билеты, вы помогаете одаренным детям нашего города развивать таланты, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Самары на российских и международных соревнованиях и фестивалях. Информация об адресатах помощи на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф.

Уверены, что просмотр нашего спектакля подарит Вам массу положительных эмоций, вы увидите известных людей, своих коллег и друзей на большой сцене в качестве актеров. Запланируйте в этот вечер доброе дело, приходите на наш спектакль. Мы Вас очень ждем. Спектакль будет показан только один раз!

В благотворительном спектакле «д`Артаньян» в качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

Андрей Левитан - Выставочная компания «Экспо-Волга»
Максим Токаренко  - Мегафон
Светлана Арнаутова - Поволжский банк Сбербанка России
Екатерина Максимова - МЕТРО Кэш энд Керри
Екатерина Левитан - Выставочная компания «Экспо-Волга»
Михаил Иванов - Стоматологическая клиника Доктора Иванова
Буркхард Флюсс - Солана-Агро-Сервис
Раиль Богдалов - Россельхозбанк
Юлия Боронина - Центр эстетической косметологии «Леди-стиль»
Александр Рахилькин - Предприниматель
Любовь Осипова Предприниматель. - Галерея бутиков «Bosco di Ciliegi»
Евгения Воронина -                            Бутик украшений «Mon chou-chou»
Михаил Понкратов - Компания «Quatro»
Юлия Кулагина - Управляющая компания «Версиво»
Игорь Ермоленко - Частный лицей «Спутник»
Александр Леонов - Компания «ЭлПромМаш»
Михаил Панченков-  Самарская текстильная компания
Ирина Логачева - Компания «Био-Тон»
Александр Осипов - Предприниматель
Яков Сигал - Самарская корпорация «Веха»


Дата: 11 апреля 2018 года.
Время: 19:00-21:30
Место: Филармония, ул. Фрунзе, 141
Организатор проекта: ЦБТ «Эксперт»
Заказ билетов по телефону: 244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте организаторов ЗнаменитостиДетям.Рф
 
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Комментарии



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