Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!

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11 апреля состоится новый благотворительный спектакль «д`Артаньян».Впервые ставим спектакль по произведению иностранного классика. Одна из самых красивых историй человечества будет показана на сцене Филармонии 11 апреля. Вы увидите: настоящие драки, настоящую любовь, отвагу, честь, преданность, смелость, и все это в один день на сцене!Этот спектакль поможет талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. В прошлом году благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 40 талантливых детей.В благотворительном спектакле «д`Артаньян» примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям: музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.Благотворительный спектакль «д`Артаньян» проводится в рамках федерального проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф».Приобретая билеты, вы помогаете одаренным детям нашего города развивать таланты, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Самары на российских и международных соревнованиях и фестивалях. Информация об адресатах помощи на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф.Уверены, что просмотр нашего спектакля подарит Вам массу положительных эмоций, вы увидите известных людей, своих коллег и друзей на большой сцене в качестве актеров. Запланируйте в этот вечер доброе дело, приходите на наш спектакль. Мы Вас очень ждем. Спектакль будет показан только один раз!В благотворительном спектакле «д`Артаньян» в качестве актеров в этом году на сцену выйдут:11 апреля 2018 года.19:00-21:30Филармония, ул. Фрунзе, 141ЦБТ «Эксперт»244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте организаторов ЗнаменитостиДетям.Рф