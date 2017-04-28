Основные способы повышения уникальности текста

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Проверка текстов на уникальность сегодня играет огромную роль. В связи с тем, что заимствование чужого материала с развитием технологий стало доступным каждому, появилась потребность отслеживать такие операции. В первую очередь это коснулось образовательной сферы и области интернет-контента. Здесь на помощь педагогам, кураторам и заказчикам приходят всевозможные сайты и программы. Однако с каждым днём находится все больше хитростей и уловок как пройти антиплагиат. Рассмотрим основные из них.

Полезные советы

Написать абсолютно уникальные курсовые и дипломы невозможно. Зато можно повысить уровень этого необходимого параметра, если обратиться к:

Специалистам. Существует множество профессионалов пера, которые знают все особенности написания текстов и имеют доступы ко всем требуемым ресурсам, которые закрыты для обычного пользователя интернета. Они способны изменить внешний облик и внутреннее содержание так, чтобы ни один антиплагиат не ругался, или же написать работу с самого нуля и с учетом опять-таки всех требований. Правда, подобные услуги являются платными, и «всегда голодным» студентам могут быть не по карману. Самому себе. При выборе данного варианта придется приложить немало усилий. Провести антиплагиатную программу вокруг пальца можно при помощи перестановки фраз и абзацев, использовании синонимов, увеличении объема. Тут важно, чтобы добавленная информация была полезной и легко переписывалась своими словами. Также следует помнить, что употребление разных источников и переработка данных тоже считается действенным способом.

Зная эти относительно простые методы, можно добиться неплохих результатов вне зависимости от материального положения. Достаточно лишь подобрать для себя оптимальное решение проблемы.