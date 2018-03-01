В Самаре наградили женщин – руководителей региона
1 марта 2018 18:02
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Церемония награждения самых лучших представителей различных организаций, без преувеличения цвет руководящего состава Самарского региона проходила в отеле «Гринлайн».
Одной из чествуемых стала Ирина Вячеславова Перевалова. В ее ведении служба энергохозяйства ТТУ. Подразделение является жизненно важным не только для предприятия, но и для всего города: без своевременной и бесперебойной подачи электроэнергии в контактную сеть ни трамвай, ни троллейбус не сможет осуществлять пассажироперевозки. Умелый организатор, способный обеспечить слаженную работу вверенной ей службы, настоящий профессионал, она ведет активный образ жизни. «С позитивной энергией по жизни!» - основной постулат ее деятельности.
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