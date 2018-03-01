В Самаре наградили женщин – руководителей региона

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1 марта в Самаре чествовали победительниц регионального конкурса «Женщина – руководитель года». Традиционно региональный конкурс поддерживает Правительство Самарской области, главы муниципальных образований региона, общественные деятели и некоммерческие организации. К выбору победителей привлекаются эксперты отраслей, представители профильных министерств, законодательной власти.Церемония награждения самых лучших представителей различных организаций, без преувеличения цвет руководящего состава Самарского региона проходила в отеле «Гринлайн».Одной из чествуемых стала. В ее ведении служба энергохозяйства ТТУ. Подразделение является жизненно важным не только для предприятия, но и для всего города: без своевременной и бесперебойной подачи электроэнергии в контактную сеть ни трамвай, ни троллейбус не сможет осуществлять пассажироперевозки. Умелый организатор, способный обеспечить слаженную работу вверенной ей службы, настоящий профессионал, она ведет активный образ жизни. «С позитивной энергией по жизни!» - основной постулат ее деятельности.