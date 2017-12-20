Зампред ЦБ объяснил волатильность цен на продукты для борща и оливье
20 декабря 2017 23:54
252
Резкое падение цен на продовольствие осенью и их традиционный взлет в марте порождают инфляционные ожидания, посетовал представитель регулятора. Это в свою очередь заставляет Банк России держать ставки на более высоком уровне, чем можно было бы «при прочих равных». «У нас один урожай, он собирается во втором полугодии. Хранить негде, крестьяне отдают за бесценок, цены падают. Естественным образом хранилище заполняется, и избыток хранится до января, а начиная с марта идет взлет цен. Раньше это закрывалось так или иначе импортом, сейчас импорта стало меньше», — сообщил Швецов.
В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила «Индекс оливье» и призналась, что инфляционные ожидания граждан остаются высокими, несмотря на рекордное замедление динамики роста цен, которые опустились ниже таргета Центробанка еще в августе.
На тот момент инфляционные ожидания были на уровне 8,7% при реальной годовой инфляции в 2,6%. По словам Швецова, сейчас они находятся на уровне 9%. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в России замедлилась до 2,5%. Минэкономразвития допускает, что показатель достиг дна и в декабре рост цен может незначительно ускориться.
На своем сайте ЦБ ежемесячно публикует информацию об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях населения. Согласно этим данным, в ноябре ожидания значительно превосходили реальную инфляцию, но все же показали исторический минимум — 8,7% после 9,9% в октябре. «Такая динамика соответствует общему тренду на снижение инфляционных ожиданий (на 5 п.п. с ноября прошлого года)», — говорится в докладе.
В прошлую пятницу, 15 декабря, Банк России снизил ключевую ставку вдвое сильнее, чем ожидал рынок, — сразу на 50 б.п., до 7,75%. Регулятор объяснил свой шаг сокращением проинфляционных рисков после продления соглашения об ограничении добычи нефти.
Центробанк, указывавший на то, что волатильность инфляции во многом связана с немонетарными факторами, разработал для правительства предложения по борьбе с этими факторами.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 декабря 2017 23:37
Это первая с 2014 года крупная сделка по приватизации бывшего госимущества Украины. Экономика региона
251
20 декабря 2017 22:31
К 20 декабря завершена сборка мостовых пролетов между фарватерной аркой и берегом Крыма между 34 морскими опорами, соединив единым дорожным полотном длиной 17 км... Экономика региона
278
20 декабря 2017 13:14
По данным Национального бюро кредитных историй жители страны все чаще покупают автомобили с помощью автокредитования. Экономика региона
178
Финансы и Банки
20 декабря 2017 23:54
Суровым климатом, нехваткой хранилищ и сокращением импорта. Финансы и Банки
252
19 декабря 2017 13:25
Сбербанк делает ставку на искусственный интеллект и нейросети Финансы и Банки
209
19 декабря 2017 10:19
Квартиры доступны для покупки клиентам, которые уже получили одобрение на ипотеку от Сбербанка. Финансы и Банки
274
Строительство
19 декабря 2017 10:43
Из восьми опор шесть возведены, на двух опорах ведется строительство. Строительство
183
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
243
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
257
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1010
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
989
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2043
Бизнес
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
75
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
190
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
188
Новости компаний
20 декабря 2017 22:02
Новый магазин расположился по адресу Ново-Садовая 220 Б. Новости компаний
226
19 декабря 2017 13:09
Цена на “незамерзайку” на сервисах объявлений и автозаправках отличается в 3,5 раза. Новости компаний
238
15 декабря 2017 13:10
Сегодня Самарская ТЭЦ – «Т Плюс Самара» - обеспечивает теплом и электроэнергией больше половины потребителей областного центра. Новости компаний
231
13 декабря 2017 15:34
Компания заказала 100 фур Tesla Semi. Новости компаний
182
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
134
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
165
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
230
Транспорт
20 декабря 2017 19:55Профессиональные исполнители для перевозки крупных и малых грузов в любые города на сайте YouDo
Вы планируете переехать из одной квартиры в другую? Или нужно перевезти вещи из офиса? В любом из этих случаев не обойтись без перевозчиков на своих грузовых... Транспорт
45
20 декабря 2017 10:33
Водители стояли перед новой развязкой на Ракитовском шоссе. Транспорт
214
20 декабря 2017 10:10
Такие меры приняты на время ремонта теплосети. Транспорт
223
19 декабря 2017 13:54
Для проезда по дороге нужно получать пропуск. Транспорт
254
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5643
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2101
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9031
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2727
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10545
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3115
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2645
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1699
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2081
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1976
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3289
Мероприятия