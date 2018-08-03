Закладную до пенсии ждать? Как ВТБ не спешит "отпускать" ипотечников
3 августа 2018 14:19
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Вопрос с ипотекой решён! Последний платёж отдали, можно забыть о "Дошираке" с сосисками на новогоднем столе. А вот ставший буквально родным банк ещё забывать нельзя — необходимо снять залог с квартиры, то есть подтвердить право ей распоряжаться. А вот с этим "последним рывком" у клиентов ВТБ, как оказывается, возникают проблемы.
Лайф писал, что проблемы с закладными часто возникают у клиентов Сбербанка. Но, как оказалось, с такими же неурядицами сталкиваются клиенты "второго банка России" (так в ВТБ сами себя называют на официальном сайте).
"Когда придёт? Не знаем!"
Эта история произошла в Краснодаре. Местные жители расплатились с ипотекой и уже около месяца ждут свои документы.
— 6 июля заказал в отделении банка ВТБ закладную, 11 июля прошло полное погашение ипотеки, на 31 июля закладной так и нет! И самое замечательное в этой истории, что никто из сотрудников банка ВТБ не знает, когда придёт документ! Я спрашиваю, ведь есть установленный предельный срок, когда мне обязаны передать закладную? А мне отвечают, что такого срока нет! — приводит портал "Банки.ру" слова одного из возмущённых клиентов.
Как там выяснили, лимита на возвращение закладной в данном случае не существует.
— Сотрудники отделения ВТБ даже не могут ответить на вопрос, когда хотя бы была заказана закладная. То есть полное отсутствие информации, просто сидите и ждите у моря погоды, — возмущается клиент.
При этом он отметил, что в новых договорах при рефинансировании ипотеки указывают сроки, по которым заёмщик обязан в определённое время предоставить закладную для переоформления в стороннем банке.
Представители банка ещё 31 числа выразили своё сожаление по поводу произошедшего, но каких-то более существенных откликов не последовало.
Ещё немного подождите
Москвичка для рефинансирования ипотеки обратилась на горячую линию, чтобы выяснить, как скоро ей дадут закладную. Заявку приняли, но сказали, что ценную бумагу дадут через 15–30 дней.
— Я попросила уточнить причину столь долгого ожидания, на что мне девушка-оператор пояснила, что документ хранится в архиве и его надо оттуда достать, а заявок очень много на получение закладных, — приводит отзыв клиента портал "Банки.ру".
В ВТБ невозмутимо заявили, что сроки подготовки закладной с отметкой о погашении составляют 10–14 рабочих дней, так что они не нарушены.
"Нам жаль"
Терпение одного из московских клиентов банка также лопнуло из-за закладной.
— 4 июля я досрочно погасил свой ипотечный кредит. Ни просрочек, ни задолженностей, страховка, чистейшая кредитная история. 5 июля через горячую линию была подана заявка о возврате закладной на мою квартиру. Срок был назван 15 рабочих дней. Естественно, никто не позвонил. Срок прошёл. Звоню сам — отмазки "много народа", "статус в работе", "звоните завтра", "сроков нет", — возмутился клиент.
На следующий день произошла та же история. В итоге вчерашний ипотечник потребовал с ним связаться в течение трёх дней, после чего вернуть закладную. В противном случае, по его словам, последует обращение в Центробанк и Роспотребнадзор.
— Обращайтесь в суд с требованием принудить банк выдать закладную. Параллельно не помешает жалоба в прокуратуру и Центральный банк России (ЦБ РФ), — советует юрист Владимир Масловский.
Потеряли закладную?
— Я требую выдачи закладной и снятия обременения с квартиры, так как я полностью погасил долг 27 июля. В отделении на "Римской" написал заявление о выдаче закладной. На следующий день перезвонили из ВТБ и сказали, что потеряли. При этом предложили предоставить сотрудника, который может со мной съездить в МФЦ и снять обременение с квартиры без закладной, — написал клиент отзыв на портале "Банки.ру".
Было решено, что этот вариант подходит. Но тут нашлись новые подводные камни. В частности, сотрудник долгое время не брал трубку. А потом выяснилось, что поехать он может через месяц.
— Я погасил ипотеку через рефинансирование в другом банке. И, пока не оформлю их закладную, я буду платить повышенный процент! Почему вы так наплевательски относитесь к документам и к людям? — возмущён клиент.
Мужчина также уверяет, что с аналогичной проблемой столкнулись и его соседи. Он пригрозил обращениями в Центробанк, Роспотребнадзор, прокуратуру, а также в суд.
В банке к претензии клиента отнеслись довольно резко и заявили, что всё, о чём он говорит, не подтверждается.
— Во время диалога с вами специалист не сообщал о факте утери закладной. Когда клиент оформляет право собственности, он в пакет документов прикладывает закладную. Далее ему нужно предоставить в банк документы, подтверждающие оформленное право собственности, страхование имущества и подачу закладной на регистрацию. Получив эту информацию, банк организует получение закладной в Росреестре и постановку её на баланс, — отметили представители ВТБ, заявив, что эту информацию в банк не предоставляли.
Как заявили в ВТБ, клиенту предложили два варианта: снять обременение через совместное заявление в МФЦ Красногорска как раз 24 августа или снять обременение через совместное заявление в Москве в экс-территориальном отделении Росреестра.
Юристы также напоминают, что для снятия обременения потребуется увесистый пакет документов.
— Перед тем как снять обременение после выплаты ипотеки, необходимо подготовить все необходимые документы. Потребуются оригиналы и копии паспорта заёмщика, заявления о снятии обременения, закладной на квартиру, а также кредитный договор, документы на квартиру, квитанция об оплате госпошлины, — приводит слова юриста Ирины Костроминой "Правовед.ru".
"Пешком идёт?"
Житель Ижевска в сентябре 2016 года оформил ипотеку в банке ВТБ. В январе 2018-го подал заявление на реструктуризацию. Ответ, по словам мужчины, ему присылали в течение четырёх месяцев (речь идёт об СМС). В результате — отказ. Тогда было решено сделать рефинансирование. Проблемы начались на этапе получения закладной.
— 27 июня 2018 года было подано заявление на возврат закладной, которую мне должны были выдать 12 июля. За два дня до установленной даты со мной связался менеджер и сказал, что сейчас рефинансирование можно произвести без закладной, просто сняв обременения. Но банк, в который я рефинансируюсь, запросил закладную. 26 июля я приезжаю в ВТБ и мне говорят, что ваша закладная ещё не приехала, — возмутился клиент.
Выдачу документа перенесли на 1–7 августа, но каких-либо письменных подтверждений этого нет.
— На просьбу пригласить администратора был ответ, что его нет, тогда я попросил позвать заместителя или старшего. На что услышал: "Мы работаем без начальства". Вопрос до сих пор не решён, а я теряю в деньгах из-за дополнительных затрат, пока закладная не может целый месяц доехать из Москвы до Ижевска, — пишет мужчина.
Сотрудники кредитного учреждения ответили, что претензия рассматривается.
Месяц вместо двух недель
Претензии многих клиентов банка связаны в первую очередь с затягиванием сроков выдачи закладных.
— Подал заявление на возврат закладной в связи с полным погашением ипотечного кредита 6 июля. До сих пор (30 июля) закладную не вернули. Почему банк затягивает? Уже прошло более трёх недель, — спросил клиент банка.
В контакт-центре ему заявили, что сейчас слишком много желающих получить закладные. По словам клиента, изначально говорилось о сроке в 15 дней.
Только после отрицательного отзыва на сайте сотрудники, видимо, решили отреагировать.
— Для оповещения о готовности закладной с вами связался сотрудник отдела клиентского сопровождения ипотечных кредитов. Мы приносим вам извинения за неудобства и надеемся на продолжение нашего сотрудничества на положительной ноте, — заявили представители ВТБ.
Впрочем, за свою "доброту" они попросили оставить положительный отзыв в комментариях.
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