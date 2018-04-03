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За первый квартал 2018 года правительство потратило почти 75% своего резервного фонда

3 апреля 2018 20:44
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Как передает РБК, правительство за первый квартал 2018 года израсходовало 74,7% средств своего резервного фонда: из 210,7 млрд руб., заложенных в бюджете на эти цели, уже приняты решения о расходовании 157,3 млрд руб., об этом пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, вопросы о резервном фонде правительства обсуждались на одном из последних заседаний кабинета министров в марте 2018 года.

По данным «Коммерсанта», 36,7 млрд руб. из резервного фонда кабмина ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, 20 млрд руб. — на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 млрд руб.— на ремонт детских поликлиник.

По статье «иные мероприятия» 12,2 млрд руб. выделено на поддержку автопрома, 10 млрд руб. — на «направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд руб. — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд руб. — сельскому хозяйству, 5 млрд руб. — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства.

Дополнительные расходы на проект «Цифровая экономика» составили 3,3 млрд руб., на развитие хосписов — 4,4 млрд руб., 3,5 млрд руб. выделено на подключение медучреждений к интернету, 2,5 млрд руб.— на повышение квалификации врачей.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти, в том числе правительства страны, направляются на «финансовое обеспечение непредвиденных расходов». Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства определяется самим кабинетом министров, а отчет об их использовании прилагается к годовому отчету об исполнении федерального бюджета.


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