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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Журнал Forbes составил первый рейтинг биткоин-миллионеров

7 февраля 2018 17:11
238
В рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury.
Журнал Forbes впервые составил рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте, сообщает сайт издания, сообщает lenta.ru.

Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов. На втором месте — Джозеф Лубин, один из создателей Ethereum, с капиталом от одного до пяти миллиардов долларов. На третьем — основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (1,1-2 миллиарда долларов).

СМИ называли первыми биткоин-миллиардерами братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку с состоянием 900 миллионов — 1,1 миллиарда долларов. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в списке Forbes значится на 17-м месте, а его состояние оценивается в 400-500 миллионов долларов.

Также в рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.

В начале января братья Уинклвоссы потеряли около 350 миллионов долларов из-за обвала курса биткоина, подсчитали в Mashable. 
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Комментарии



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