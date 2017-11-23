Жители Волгограда могут оплачивать проезд банковской картой
23 ноября 2017 14:12
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Терминалами с функцией бесконтактной оплаты по банковским картам оборудованы 911 бортов общественного транспорта - автобусы, троллейбусы и трамваи (в том числе скоростные) по всем городским маршрутам.
Теперь пассажирам для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay или смарт-часы с платежной функцией. Оснащение городского транспорта системой для приема безналичных платежей позволит жителям Волгограда быстро и безопасно оплачивать проезд. Таким образом, приобрести билет теперь можно гораздо удобнее. Терминалы принимают к оплате карты платежной системы Visa и других систем.
- Сбербанк активно участвует в создании комфортной городской среды в Волгограде, - отметил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов. – Благодаря внедрению бесконтактной оплаты проезда на транспорте, и пассажиры, и перевозчики получают
дополнительные преимущества. Теперь жителям Волгограда и гостям города не нужно заботиться о наличных деньгах – оплатить проезд быстро и современно они смогут банковской картой.
Успешную реализацию проекта прокомментировала Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России:
- Оплачивать проезд бесконтактной картой или смартфоном удобнее и безопаснее, чем наличными. Не нужно каждый раз искать мелочь, ждать сдачу. Теперь обо всех этих неудобствах жители Волгограда могут забыть. Совсем скоро город будет принимать Чемпионат мира по
футболу 2018, глобальным партнером которого является Visa. Мы заблаговременно готовимся к этому важному событию, и проект на транспорте – часть большой работы, которую мы проводим, чтобы сделать пребывание болельщиков максимально комфортным. Это удобство сохранится для жителей Волгограда и после проведения Чемпионата Мира.
– Общественный транспорт Волгограда активно развивается на протяжении уже более трех лет, – подчеркнул заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. – За это время муниципальные маршруты начали обслуживать порядка 400 новых автобусов большой и средней вместимости. Уже определены поставщики двух партий трамваев нового поколения по 10 единиц каждая. Запуск эквайринга в общественном транспорте – еще один шаг по созданию того уровня комфорта, которого достойны волгоградцы.
Благодаря партнерству Сбербанка и Visa возможность оплачивать проезд в общественном транспорте ранее появилась у жителей Калуги, сообщает пресс-служба Поволжского банка ПАО Сбербанк .
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