Жители Ульяновска могут оплачивать проезд банковской картой

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Функцией бесконтактной оплаты банковскими картами и смартфонами оборудованы 270 бортов общественного транспорта (трамваев и троллейбусов) по всем городским и пригородным маршрутам.Возможность оплачивать проезд банковскими картами жители получили еще в июле этого года. Несколько месяцев разработчики тестировали систему, по просьбам пассажиров вводили изменения. Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте.- Оплачивать услуги картой, в первую очередь, удобно, - отметил глава администрации Ульяновска Алексей Гаев. - Теперь для покупки билета в трамвае или троллейбусе не нужно считать мелочь, достаточно приложить смартфон или банковскую карту к специальному устройству. Это нововведение, на мой взгляд, можно отнести к числу преимуществ электротранспорта.Специальное оборудование, установленное в транспорте оператором АСОУП, поддерживает самые современные средства платежа - в том числе банковские карты, привязанные к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.- Реализация этого проекта – продолжение работы банка по созданию комфортной городской среды, которая обеспечивает ряд преимуществ не только владельцам карт, но и перевозчикам, - подчеркнул управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков. - Транспортные компании имеют возможность снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, интегрировать при необходимости в единую систему несколько видов общественного транспорта.О бесконтактных способах платежа в транспорте Ульяновска рассказала Старший директор по развитию бизнеса Visa в России Салима Гутиева: «Возможность оплачивать проезд бесконтактной картой или телефоном – это удобно и безопасно. Теперь пассажирам не нужно пересчитывать наличные при входе в трамвай или троллейбус когда вокруг много людей, а транспорт на полном ходу. Расчеты с помощью бесконтактных способов оплаты положительным образом влияют на скорость оплаты и пассажиропоток. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы жители российских городов могли пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты в транспорте. Ранее аналогичные проекты уже были реализованы в таких крупных городах, как Волгоград и Калуга».С помощью безналичной оплаты проезда ульяновцы могут и экономить. Так, стоимость проезда за безналичный расчет ниже на 1 рубль и составляет 16 рублей.Для удобства пользователей терминалы принимают к оплате бесконтактные карты всех основных платежных систем.