Жители Поволжья стали чаще брать ипотечные кредиты

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По итогам июля текущего года объемы выдачи жилищных кредитов Сбербанка жителям Поволжья выросли на 6,9% по сравнению с месяцем ранее и на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному в этом году снижению Сбербанком процентных ставок по жилищным кредитам. Банк продолжает оставаться драйвером рынка, и 10 августа текущего года в очередной раз снизил процентные ставки на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначальн6ого взноса по продукту «Приобретение готового жилья».Это изменение ставок стало самым масштабным за все годы существования ипотеки в Сбербанке: диапазон снижения составил от 0,6 до 2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.В результате новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составили 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.Июльский рост ипотечного кредитования на 6,9% наверняка не будет последним. По итогам снижения ставок в начале августа Сбербанк зафиксировал 30-процентный рост спроса на жилищные кредиты.Справочно:В июле 2017 г. Поволжский банк ПАО Сбербанк выдал свыше 4,45 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 5,39 млрд. рублей. В июле, в среднем, ежедневно сотрудники банка оформляли по 144 жилищных кредита на общую сумму 174 млн. рублей. Средняя сумма ипотечного займа в июле составила 1,21 млн. рублей, при этом самые большие кредиты – в среднем, 1,37 млн. рублей – на территории деятельности Поволжского банка оформлялись в Астраханской области.Всего за период с января по июль текущего года Поволжский банк выдал свыше 24,9 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 28,26 млрд. рублей.