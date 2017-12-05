Жители Поволжья предпочитают краткосрочные вклады

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Наиболее востребованными вкладами оказались депозиты сроком на 3,6,9 месяцев или один год. Учитывая этот аспект, Сбербанк разработал новые выгодные предложения.С 9 ноября по 31 декабря текущего года вкладчики могут открыть новые депозиты «Просто 7%» и «Просто 6,5%», приуроченные к Новому году.Вклад «Просто 7%» с максимальной ставкой 7% годовых можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах Сбербанка. Вклад «Просто 6,5%» с максимальной ставкой 6,5% годовых доступен во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц.Вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» оформляются по 31 декабря 2017 года включительно. Оба вклада открываются в рублях РФ, срок размещения — 5 месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Проценты начисляются по истечению первоначального (пролонгированного) срока и капитализируются. По желанию вкладчика проценты могут быть перечислены на открытый в банке счет карты. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены. Количество пролонгаций не ограничено. При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной банком по вкладу «До востребования».Более подробная информация о вкладах доступна на сайте банка www.sberbank.ru, по телефону 8-800-555-555-0 или в отделениях банка.