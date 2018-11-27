Юрист усомнился в законности блокировки переводов на небольшие суммы life.ru
27 ноября 2018 19:21
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— Такие действия являются в принципе неправомерными. Клиент может осуществлять любые операции, которые не противоречат законодательству и правилам банка, — рассказал он в интервью изданию Daily Storm.
При этом даже в случае блокировки карты банк не имеет права запретить клиенту забрать деньги с физического счёта. Если финансовая организация сомневается в легальности происхождения денег на счету у клиента, то она должна действовать согласно закону о легализации денежных средств. Однако не существует ни одного нормативного акта или внутреннего правила банка, запрещающего переводы. Ицков полагает, что банки действуют исключительно в собственных интересах, рассчитывая получать комиссию с переводов.
— Когда есть подозрение на предпринимательскую деятельность, банк хочет, чтобы физическое лицо открывало счёт индивидуального предпринимателя, и тогда с каждого перевода, поступающего на такой счёт, банк имел бы комиссию, — рассуждает он.
По словам юриста, есть четыре инстанции, куда может обратиться клиент в этом случае: Центробанк, прокуратура, Общество защиты прав потребителей и сам банк. Однако весьма вероятно, что необходимая помощь будет оказана только спустя время.
Напомним, в СМИ стали появляться сообщения, что несколько российских банков начали требовать предоставление документов, которые подтверждают обоснованность денежных переводов. Сообщалось, что речь идёт о переводах между физлицами на сумму не более 1000 рублей.
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