Возможности E-invoicing стали шире
9 февраля 2017 13:41
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Десятки тысяч предпринимателей Поволжья используют интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» для работы: оплаты и выставления счетов, проверки баланса, открытия расчетного счета, оформления корпоративных карт и прочих задач. Одним из популярных сервисов стала услуга электронного документооборота E-invoicing.
E-invoicing позволяет обмениваться документами в электронном виде в режиме online, что значительно упрощает работу и ускоряет рабочие процессы. Все документы заверяются электронной подписью и имеют полную юридическую силу. Воспользоваться ею может любая компания, независимо от формы собственности. При подключении дополнительного тарифа становится доступен обмен документами с любыми контрагентами в системе, в том числе с государственными органами, включая предоставление отчетности.
Также в сервисе появилась возможность проверки контрагентов на основе данных из официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве.
Подробная информация о возможностях и тарифах на использование сервиса E-invoicing, а также обучающие видеоролики представлены на сайте sberbank.ru.
Для использования услуги E-invoicing необходимо подключить сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» в офисах банка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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