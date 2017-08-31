Волжане стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильных приложений

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Причина такого роста заключается прежде всего в удобстве, функциональности и безопасности мобильных приложений Сбербанк Онлайн. В настоящее время мобильные приложения интернет-банка Сбербанк Онлайн разработаны для смартфонов и планшетов на базе ОС Android, IOS и Windows Phone. С их помощью пользователи могут совершать практически все операции, доступные пользователям обычной, десктопной версии Сбербанк Онлайн. В частности, клиенты банка с помощью приложений могут осуществлять переводы между своими счетами, картами и вкладами, платить по кредитам и кредитным картам, переводить средства на счета клиентов Сбербанка или других банков. Функционал мобильных приложений позволяет клиентам быть в курсе последних операций и получать сведения о своих счетах и кредитах. С помощью Сбербанк Онлайнможно оплачивать услуги в одно касание с помощью созданных шаблонов и открывать вклады с повышенной ставкой. Главным преимуществом мобильных приложений Сбербанк Онлайн является возможность самостоятельно совершать многие банковские операции 24 часа в сутки в любом месте с доступным интернетом без обращения в отделение банка.Мобильные приложения надежно защищены. Так, вход в них осуществляется с помощью уникального пятизначного кода, на каждую банковскую операцию установлены лимиты.Хотелось бы также отметить, что оплата услуг с помощью мобильных приложений позволяет экономить собственные средства, так как банковская комиссия составляет лишь 1%, по сравнению с 2-3% при оплате за те же услуги в офисе банка.В последнее время клиенты стали чаще оплачивать услуги ЖКХ и с помощью других удаленных каналов Сбербанка. Так, по сравнению с январем в июле платежи с помощью обычной версии Сбербанк Онлайн выросли на 12,5%, а с помощью услуги Автоплатеж – почти на 15%.