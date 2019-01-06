Я нашел ошибку
Главные новости: 
7 января в парках Самары пройдут Театрализованные игры.
Мероприятия 7 января в Самаре
Три человека госпитализированы.
В Куйбышевском районе Самары при столкновении двух автомобилей погиб один человек
Сегодня, в рождественский сочельник, в комплексном центре
Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками центра "Ровесник"
В явных аутсайдерах криптовалюты.
Вложения в доллары и акции стали самыми доходными для россиян в 2018 году
Как избежать детского травматизма зимой? Советы родителям дает самарское облМЧС.
Как избежать детского травматизма зимой?
СМИ: Россия готова прервать диалог с NASA по окололунной станции из-за Рогозина
СМИ: Россия готова прервать диалог с NASA по окололунной станции из-за Рогозина
Православные верующие отмечают сегодня Рождественский сочельник
Православные верующие отмечают сегодня Рождественский сочельник
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
сегодня  Воскресенье, 6 января, 16:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/01:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Вложения в доллары и акции стали самыми доходными для россиян в 2018 году

6 января 2019 14:08
179
В явных аутсайдерах криптовалюты.
Как передает РБК, самый высокий рублевый доход от широкодоступных инвестиций в 2018 году можно было получить, купив доллары и положив их на банковский вклад. Немногим отстают вложения в акции, если учитывать выплачиваемые компаниями дивиденды. Что же касается аутсайдеров, то если по итогам 2017 года это была покупка акций и наличных долларов, когда они принесли владельцам только убытки, то в 2018 году самой убыточной инвестицией стали вложения в криптовалюты — за год их стоимость упала в разы.

Валюта

Одним из наиболее выгодных вложений на бирже в 2018 году оказался доллар, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. За год (в период с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года) американская валюта подорожала на 20,6%, до 69,5 руб. Покупатели долларов могли выиграть и больше, если бы положили валюту на банковские депозиты: в январе средние ставки по годовым долларовым вкладам в 15 крупнейших банках находились на уровне 1,29%.

Покупка же на приобретенные доллары коротких еврооблигаций российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом принесла бы инвестору дополнительно 2–3% рублевой доходности, отмечает начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ»​ Алексей Белкин.

Покупатели наличных долларов тоже в выигрыше, но в меньшем — из-за банковских комиссий, взимаемых при операциях с наличной валютой. Россияне, купившие в конце 2017-го и продавшие в конце декабря 2018 года доллары, заработали бы 13% (расчеты на основе данных Сбербанка по котировкам наличной валюты).

Курс европейской валюты к американской за год просел на 6%, поэтому евро, лидер по рублевой доходности инвестиций предыдущего года, в 2018 году уступил первенство доллару, но не оставил своих инвесторов без дохода. Его курс на Мосбирже вырос за 12 месяцев на 14,9%, до 79,6 руб. (на 19:00 мск 29 декабря). Покупатели, положившие европейскую валюту на вклад в январе, могли бы немного увеличить доход: доходность по годовым депозитам тогда составляла 0,47% годовых. Хранение евро в наличных дало бы выигрыш в 8,5% годовых в рублях.

Рост курсов валют к рублю, по расчетам копании «Открытие Брокер», примерно на две трети был обусловлен геополитикой — весенними санкциями США против «Русала», а также анонсированными санкциями конгресса против России во второй половине года. Как отмечает Нигматуллин, в меньшей степени на курс повлияло бегство инвесторов из рублевых активов на фоне повышения ставок ФРС и валютного кризиса на развивающихся рынках. Основная часть потерь национальной валюты пришлась на апрель—май, соглашается Белкин. Проблемы у российской валюты проявились на фоне нового витка санкций и обвала валют развивающихся стран, добавляет он.

Крах биткоина

Инвесторы в криптовалюту, бум которой наблюдался в конце 2017 года, по итогам 2018-го могли лишь фиксировать убытки. Самая знаменитая из криптовалют — биткоин — за год подешевела в 4,4 раза, с $17 161 на 31 декабря до $3862 на 27 декабря. После пика в октябре 2017-го на уровне $19 187 биткоин начал дешеветь. Критики криптовалюты предрекали ее крах еще в начале текущего года. Так, глава PayPal Дэн Шульман высказывал мнение, что волатильность криптовалюты делает ее фактически непригодной для того, чтобы она заменила традиционные деньги, а аналитики консалтинговой компании Quinlan & Associates уже в середине января, когда цена биткоина была на уровне $14 000, утверждали, что его курс упадет ниже $2000.

Акции

Инвесторы, решившие вложиться в наиболее ликвидные российские бумаги в начале года, получили бы доходность на уровне 11,79%. Таким ростом завершает год индекс ММВБ (с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года). Индекс MCFTR, учитывающий не только цену акций, но и доходность, которую инвесторы получают от дивидендных выплат крупнейших российских компаний (Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ и т.д.), вырос за этот период на 18,5%. Такая доходность уже немногим уступает доходности вложений в доллары США, однако из нее придется вычесть подоходный налог в размере 13% от суммы дивидендных выплат и разницы между расходами на покупку и доходами от продажи акций.

На вложениях в акции отдельных эмитентов можно было бы заработать еще больше. На фоне роста цен на нефть до $85,5 за баррель, продолжавшегося с начала 2018 года по октябрь, дорожали и бумаги топливно-энергетических компаний. «Нефть в этом году показывала максимальную отметку по эталонному сорту Brent впервые с 2015 года», — указывает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.​

Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже подорожали с конца 2017 года на 48,6%, до 4955 руб., на закрытие торгов 28 декабря. «Помимо этого компания дважды платила дивиденды, которые в совокупности принесли инвесторам еще около 5% годовых», — напоминает Нигматуллин из компании «Открытие Брокер». Дроздов связывает рост бумаг ЛУКОЙЛа с программой обратного выкупа акций и благоприятной нефтяной конъюнктурой. Бумаги газовой компании НОВАТЭК подорожали еще больше — на 66,3%, до 1126 руб. Дивидендная же доходность по акциям этой компании составила менее 2% годовых, отмечает Нигматуллин.

Если говорить о доходных эмитентах не в ТЭК, то на 39,6%, до 794 руб., подорожали депозитарные расписки «Русагро». «Компания заплатила дивиденды, давшие в совокупности 6,6% годовых доходности, — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер». — Как и соседи по сырьевому цеху, компания стала бенефициаром ослабления рубля, что компенсировало все еще сложную рыночную конъюнктуру на мировом рынке основных видов сельскохозяйственного сырья».

Неплохо себя чувствовал и сектор черной металлургии, говорит Дроздов, называя среди лидеров роста ММК, НЛМК и «Северсталь». «Но к концу года они сдали свои позиции. Сектор металлургии является цикличным. Если мы на пике этого цикла, то вполне возможно, что в начале следующего мы увидим разворот, бумаги могут пойти вниз», — предсказывает он.

Драгметаллы​

Вложения в драгметаллы в России осложняются тем, что их покупка в слитках облагается НДС в 18%, что делает инвестиции абсолютно невыгодными. Обходным способом является покупка фьючерсов на конкретный металл — биржевой инструмент на покупку/продажу актива, оговаривающий срок поставки.

Инвестор, который купил бы 29 декабря 2017 года на Мосбирже фьючерс на золото с истечением действия контракта в декабре 2018 года, потратил бы $1318,9 в расчете на тройскую унцию, а смог бы его продать за $1249,7 в конце года, потеряв 5,24%. Но за счет падения курса рублевая доходность у таких инвестиций есть и составляет приблизительно 14%: из выигранной суммы, так же как и в случае с акциями, придется вычесть подоходный налог.

Впрочем, инвестиции в золото всегда считались защитными. «Находясь в золоте, в таких ситуациях [на мировых рынках], как сейчас, можно спокойнее себя чувствовать, так как разные сомнения возникают по поводу того, что будет с долларом, не будет ли он тоже сильно ослабляться против других валют», — отмечает стратег ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Самым дорогим драгметаллом в 2018 году стал палладий: он обошел в цене платину и впервые с 2002 года стал дороже золота. На Мосбирже инвестор мог в марте вложиться в фьючерс на палладий с истечением действия контракта в декабре 2018 года: за это время его цена выросла с $1020 до $1271 за тройскую унцию, или на 24,6%. В рублях это дает доходность в 51%. «Палладий — самый индустриальный из драгоценных металлов, его активно используют в промышленности, например в автомобильных катализаторах. Его рынок очень узкий и дефицитный, основные производители в РФ и ЮАР сокращают инвестиции в разработку», — отмечает Нигматуллин из компании «Открытие Брокер».

Стабильность вместо риска

Классические вложения, дающие более низкую, но гарантированную доходность, — рублевые депозиты и облигации. С этих вложений не надо платить подоходный налог, если доходность не превышает на 5 п.п. ключевую ставку ЦБ. Отмена НДФЛ на купонный доход распространяется на облигации, выпущенные после 1 января 2017 года.

Положив рублевые средства на годовой депозит в начале январе, можно было получить более 7%. По данным ЦБ, средняя максимальная банковская ставка в первой декаде января 2018-го находилась на уровне 7,2%. Это выше инфляции, которая по итогам текущего года, как ожидается, будет находиться на отметке около 4%.

Вложив деньги в государственные облигации федерального займа (ОФЗ), можно было в среднем заработать за год 7,4% купонной доходности (по индексу RGBI), а в корпоративные облигации — 8,23% (по индексу MICEXCBICP). Если бы инвестор не стал держать и продал бумаги до погашения, то бы потерял на этом часть денег, поскольку в течение 2018 года облигации дешевели. Особенно это касается ОФЗ, пик распродаж которых пришелся на время апрельских санкций и на конец лета — начало осени, когда появилась угроза введения новых санкций. На этом фоне, а также из-за тенденции к уходу инвестиционных средств с развивающихся рынков нерезиденты распродавали российский госдолг.

«Классические ОФЗ с фиксированным купоном, где доля нерезидентов максимальна, подвергались активным продажам. Кроме того, у них высокая чувствительность к ставке (ЦБ повышал ставку в этом году два раза, каждый раз на 0,25 п.п., до 7,75%. — РБК)», — отмечает Александров. По его словам, интереснее были инфляционные ОФЗ и облигации с плавающим доходом (флоутеры), которые в этом году менее чувствительны к подъему ставки и выходу нерезидентов. «При очевидном резком разгоне инфляции будет расти тело инфляционных облигаций, при подъеме ставки будет расти тело флоутеров», — говорит Коренев, отмечая, что такие вложения в ОФЗ приносят доходность выше или сопоставимую с банковским депозитом.

ОФЗ и облигации крупных компаний в ушедшем году были действительно надежными вложениями, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Я бы на месте инвестора все-таки привязывал бы вопросы доходности к вопросам рисков», — советует он.

«То, что было фаворитом в 2018 году, вероятно, не принесет таких прибылей в 2019-м», — считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Год заканчивался скорее с негативным фоном: «Российская экономика не показывает признаков ускорения роста, растет инфляция, а геополитическая ситуация остается напряженной. С зарубежных рынков также активно поступают негативные новости: сохраняется угроза замедления мировой экономики и активизации торгового противостояния США и Китая, глобальные инвесторы активно уходят из рисковых активов и валют в пользу доллара».


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
4 января 2019  12:34
В Самаре будут создавать к 2028 году ракету-носитель сверхтяжёлого класса
В Самаре будут создавать к 2028 году ракету-носитель сверхтяжёлого класса
Подписан детальный план-график. Экономика региона
466
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
712
1 января 2019  11:56
Пенсии россиян по старости с 1 января увеличатся на 7,05%
Пенсии россиян по старости с 1 января увеличатся на 7,05%
С 2019 и до 2024 года индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля. Экономика региона
3449
Весь список
Финансы и Банки
6 января 2019  14:08
В явных аутсайдерах криптовалюты.
Вложения в доллары и акции стали самыми доходными для россиян в 2018 году
 В явных аутсайдерах криптовалюты.   Финансы и Банки
178
3 января 2019  15:25
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.  Финансы и Банки
556
30 декабря 2018  17:15
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по
Карточный переполох. За что "пластик" могут заблокировать за границей
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по... Финансы и Банки
582
Весь список
Строительство
4 января 2019  16:36
Вагонка Абаш - позитивные характеристики
 Если вы - истинный ценитель парной, заинтересованы в приобретении материала для обшивки бани, то вагонка абаш - это именно то, что вам нужно. Строительство
56
30 декабря 2018  09:35
Нужен ли балкон в дееревянном доме
Нужен ли балкон в дееревянном доме
 Балкон гармонично дополняет жилое пространство, выполняет эстетическую функцию и приносит практическую пользу.  Строительство
101
27 декабря 2018  11:06
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
В 2019 году в Самаре прогнозируется рост цен на новое жилье
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. Строительство
278
Весь список
Материалы и технологии
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
137
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
203
13 декабря 2018  19:56
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
Какую роль играют рулонные обои в ландшафте
 Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
162
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
943
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2169
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2113
Весь список
Бизнес
2 января 2019  22:37
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.
Цукерберг продал акции Facebook, чтобы лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.  Бизнес
978
27 декабря 2018  22:21
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК.
В России создан единый продавец радиорекламы
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК.  Бизнес
384
24 декабря 2018  22:24
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.
Китай расскажет российской таможне о стоимости всех посылок
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации.  Бизнес
463
Весь список


Новости компаний
5 января 2019  22:58
В компании подчеркнули, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.
"Роскосмос" ждёт разъяснений NASA по вопросу визита Рогозина в США
В компании подчеркнули, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.  Новости компаний
443
5 января 2019  15:21
Жан Батист Су, вице-президент и главный аналитик Atherton Research, намекнул на главные внутренние изменения смартфонов.
Аналитик раскрыл тайны следующего iPhone
Жан Батист Су, вице-президент и главный аналитик Atherton Research, намекнул на главные внутренние изменения смартфонов.  Новости компаний
547
3 января 2019  14:09
Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом
Китай объявил об успешной посадке зонда на обратной стороне Луны
Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом  Новости компаний
508
2 января 2019  16:06
Сейчас пользователи гаджетов на устаревших операционных системах уже не могут создавать новые аккаунты.
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Сейчас пользователи гаджетов на устаревших операционных системах уже не могут создавать новые аккаунты.  Новости компаний
663
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
53
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
297
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
295
Весь список
Транспорт
6 января 2019  12:34
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
Список вузов, в которых будут учить таких специалистов, будет сформирован к 2020 году. Транспорт
125
5 января 2019  13:46
Автобусы № 50, 51 и 67 в Самаре временно будут работать по особому графику до 8 января
Автобусы № 50, 51 и 67 в Самаре временно будут работать по особому графику до 8 января
Изменения в графике связаны с народными гуляньями на «Самара Арене». Транспорт
436
4 января 2019  16:31
Оригинальные каталоги запчастей - подробности
 Для того чтобы ознакомиться с полной информацией касаемо автомобиля, успешно используют оригинальные каталоги запчастей. Транспорт
64
31 декабря 2018  09:26
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительскких удостоверений Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам.
ГИБДД намерено утвердить формат электронных водительских удостоверений
Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. Транспорт
486
Весь список
Предпринимательство
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
123
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
223
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
204
Весь список
Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
178
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
712
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
706
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
887
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
573
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1167
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1376
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1195
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1547
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1941
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2090
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3327
Весь список

Мероприятия
Мероприятия 7 января в Самаре
Самарцев с детьми приглашают в музей на день рождения А.Н. Толстого
Новогодние старты на площади Куйбышева продолжаются
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные