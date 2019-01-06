Вложения в доллары и акции стали самыми доходными для россиян в 2018 году
6 января 2019 14:08
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Валюта
Одним из наиболее выгодных вложений на бирже в 2018 году оказался доллар, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. За год (в период с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года) американская валюта подорожала на 20,6%, до 69,5 руб. Покупатели долларов могли выиграть и больше, если бы положили валюту на банковские депозиты: в январе средние ставки по годовым долларовым вкладам в 15 крупнейших банках находились на уровне 1,29%.
Покупка же на приобретенные доллары коротких еврооблигаций российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом принесла бы инвестору дополнительно 2–3% рублевой доходности, отмечает начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин.
Покупатели наличных долларов тоже в выигрыше, но в меньшем — из-за банковских комиссий, взимаемых при операциях с наличной валютой. Россияне, купившие в конце 2017-го и продавшие в конце декабря 2018 года доллары, заработали бы 13% (расчеты на основе данных Сбербанка по котировкам наличной валюты).
Курс европейской валюты к американской за год просел на 6%, поэтому евро, лидер по рублевой доходности инвестиций предыдущего года, в 2018 году уступил первенство доллару, но не оставил своих инвесторов без дохода. Его курс на Мосбирже вырос за 12 месяцев на 14,9%, до 79,6 руб. (на 19:00 мск 29 декабря). Покупатели, положившие европейскую валюту на вклад в январе, могли бы немного увеличить доход: доходность по годовым депозитам тогда составляла 0,47% годовых. Хранение евро в наличных дало бы выигрыш в 8,5% годовых в рублях.
Рост курсов валют к рублю, по расчетам копании «Открытие Брокер», примерно на две трети был обусловлен геополитикой — весенними санкциями США против «Русала», а также анонсированными санкциями конгресса против России во второй половине года. Как отмечает Нигматуллин, в меньшей степени на курс повлияло бегство инвесторов из рублевых активов на фоне повышения ставок ФРС и валютного кризиса на развивающихся рынках. Основная часть потерь национальной валюты пришлась на апрель—май, соглашается Белкин. Проблемы у российской валюты проявились на фоне нового витка санкций и обвала валют развивающихся стран, добавляет он.
Крах биткоина
Инвесторы в криптовалюту, бум которой наблюдался в конце 2017 года, по итогам 2018-го могли лишь фиксировать убытки. Самая знаменитая из криптовалют — биткоин — за год подешевела в 4,4 раза, с $17 161 на 31 декабря до $3862 на 27 декабря. После пика в октябре 2017-го на уровне $19 187 биткоин начал дешеветь. Критики криптовалюты предрекали ее крах еще в начале текущего года. Так, глава PayPal Дэн Шульман высказывал мнение, что волатильность криптовалюты делает ее фактически непригодной для того, чтобы она заменила традиционные деньги, а аналитики консалтинговой компании Quinlan & Associates уже в середине января, когда цена биткоина была на уровне $14 000, утверждали, что его курс упадет ниже $2000.
Акции
Инвесторы, решившие вложиться в наиболее ликвидные российские бумаги в начале года, получили бы доходность на уровне 11,79%. Таким ростом завершает год индекс ММВБ (с 29 декабря 2017-го по 28 декабря 2018 года). Индекс MCFTR, учитывающий не только цену акций, но и доходность, которую инвесторы получают от дивидендных выплат крупнейших российских компаний (Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ и т.д.), вырос за этот период на 18,5%. Такая доходность уже немногим уступает доходности вложений в доллары США, однако из нее придется вычесть подоходный налог в размере 13% от суммы дивидендных выплат и разницы между расходами на покупку и доходами от продажи акций.
На вложениях в акции отдельных эмитентов можно было бы заработать еще больше. На фоне роста цен на нефть до $85,5 за баррель, продолжавшегося с начала 2018 года по октябрь, дорожали и бумаги топливно-энергетических компаний. «Нефть в этом году показывала максимальную отметку по эталонному сорту Brent впервые с 2015 года», — указывает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже подорожали с конца 2017 года на 48,6%, до 4955 руб., на закрытие торгов 28 декабря. «Помимо этого компания дважды платила дивиденды, которые в совокупности принесли инвесторам еще около 5% годовых», — напоминает Нигматуллин из компании «Открытие Брокер». Дроздов связывает рост бумаг ЛУКОЙЛа с программой обратного выкупа акций и благоприятной нефтяной конъюнктурой. Бумаги газовой компании НОВАТЭК подорожали еще больше — на 66,3%, до 1126 руб. Дивидендная же доходность по акциям этой компании составила менее 2% годовых, отмечает Нигматуллин.
Если говорить о доходных эмитентах не в ТЭК, то на 39,6%, до 794 руб., подорожали депозитарные расписки «Русагро». «Компания заплатила дивиденды, давшие в совокупности 6,6% годовых доходности, — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер». — Как и соседи по сырьевому цеху, компания стала бенефициаром ослабления рубля, что компенсировало все еще сложную рыночную конъюнктуру на мировом рынке основных видов сельскохозяйственного сырья».
Неплохо себя чувствовал и сектор черной металлургии, говорит Дроздов, называя среди лидеров роста ММК, НЛМК и «Северсталь». «Но к концу года они сдали свои позиции. Сектор металлургии является цикличным. Если мы на пике этого цикла, то вполне возможно, что в начале следующего мы увидим разворот, бумаги могут пойти вниз», — предсказывает он.
Драгметаллы
Вложения в драгметаллы в России осложняются тем, что их покупка в слитках облагается НДС в 18%, что делает инвестиции абсолютно невыгодными. Обходным способом является покупка фьючерсов на конкретный металл — биржевой инструмент на покупку/продажу актива, оговаривающий срок поставки.
Инвестор, который купил бы 29 декабря 2017 года на Мосбирже фьючерс на золото с истечением действия контракта в декабре 2018 года, потратил бы $1318,9 в расчете на тройскую унцию, а смог бы его продать за $1249,7 в конце года, потеряв 5,24%. Но за счет падения курса рублевая доходность у таких инвестиций есть и составляет приблизительно 14%: из выигранной суммы, так же как и в случае с акциями, придется вычесть подоходный налог.
Впрочем, инвестиции в золото всегда считались защитными. «Находясь в золоте, в таких ситуациях [на мировых рынках], как сейчас, можно спокойнее себя чувствовать, так как разные сомнения возникают по поводу того, что будет с долларом, не будет ли он тоже сильно ослабляться против других валют», — отмечает стратег ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Самым дорогим драгметаллом в 2018 году стал палладий: он обошел в цене платину и впервые с 2002 года стал дороже золота. На Мосбирже инвестор мог в марте вложиться в фьючерс на палладий с истечением действия контракта в декабре 2018 года: за это время его цена выросла с $1020 до $1271 за тройскую унцию, или на 24,6%. В рублях это дает доходность в 51%. «Палладий — самый индустриальный из драгоценных металлов, его активно используют в промышленности, например в автомобильных катализаторах. Его рынок очень узкий и дефицитный, основные производители в РФ и ЮАР сокращают инвестиции в разработку», — отмечает Нигматуллин из компании «Открытие Брокер».
Стабильность вместо риска
Классические вложения, дающие более низкую, но гарантированную доходность, — рублевые депозиты и облигации. С этих вложений не надо платить подоходный налог, если доходность не превышает на 5 п.п. ключевую ставку ЦБ. Отмена НДФЛ на купонный доход распространяется на облигации, выпущенные после 1 января 2017 года.
Положив рублевые средства на годовой депозит в начале январе, можно было получить более 7%. По данным ЦБ, средняя максимальная банковская ставка в первой декаде января 2018-го находилась на уровне 7,2%. Это выше инфляции, которая по итогам текущего года, как ожидается, будет находиться на отметке около 4%.
Вложив деньги в государственные облигации федерального займа (ОФЗ), можно было в среднем заработать за год 7,4% купонной доходности (по индексу RGBI), а в корпоративные облигации — 8,23% (по индексу MICEXCBICP). Если бы инвестор не стал держать и продал бумаги до погашения, то бы потерял на этом часть денег, поскольку в течение 2018 года облигации дешевели. Особенно это касается ОФЗ, пик распродаж которых пришелся на время апрельских санкций и на конец лета — начало осени, когда появилась угроза введения новых санкций. На этом фоне, а также из-за тенденции к уходу инвестиционных средств с развивающихся рынков нерезиденты распродавали российский госдолг.
«Классические ОФЗ с фиксированным купоном, где доля нерезидентов максимальна, подвергались активным продажам. Кроме того, у них высокая чувствительность к ставке (ЦБ повышал ставку в этом году два раза, каждый раз на 0,25 п.п., до 7,75%. — РБК)», — отмечает Александров. По его словам, интереснее были инфляционные ОФЗ и облигации с плавающим доходом (флоутеры), которые в этом году менее чувствительны к подъему ставки и выходу нерезидентов. «При очевидном резком разгоне инфляции будет расти тело инфляционных облигаций, при подъеме ставки будет расти тело флоутеров», — говорит Коренев, отмечая, что такие вложения в ОФЗ приносят доходность выше или сопоставимую с банковским депозитом.
ОФЗ и облигации крупных компаний в ушедшем году были действительно надежными вложениями, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Я бы на месте инвестора все-таки привязывал бы вопросы доходности к вопросам рисков», — советует он.
«То, что было фаворитом в 2018 году, вероятно, не принесет таких прибылей в 2019-м», — считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Год заканчивался скорее с негативным фоном: «Российская экономика не показывает признаков ускорения роста, растет инфляция, а геополитическая ситуация остается напряженной. С зарубежных рынков также активно поступают негативные новости: сохраняется угроза замедления мировой экономики и активизации торгового противостояния США и Китая, глобальные инвесторы активно уходят из рисковых активов и валют в пользу доллара».
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