Вести бизнес онлайн стало удобней
16 февраля 2017 14:19
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1. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» появился сервис проверки контрагента на основе официальных источников. За несколько кликов система выдаст основную информацию о будущем подрядчике или заказчике — ключевые бизнес-метрики, финансовые показатели, арбитражные дела, выигранные госконтракты, долги и сведения о банкротстве. Сервис доступен пользователям электронного документооборота E-invoicing.
2. Новый дизайн и технические изменения сделают работу с сервисом проще. При входе в систему виден статус исполняемых операций, наиболее популярные действия совершаются в один клик. Система самостоятельно ведет
пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк. Подключиться к обновлённому «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиенты банка могут на сайте банка.
3. Впервые в России Мобильный банк стал доступен для устройств на базе операционной системы Windows Phone. Приложение позволяет оплачивать услуги, переводить средства в бюджет, смотреть выписки и истории операций, а также выставлять счёта. Возможности приложения будут постоянно расширяться.
4. Появилось приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для владельцев Apple Watch. Пользователи гаджета смогут просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.
5. Ещё одним важным новшеством стал раздел «Магазин», в котором предприниматели могут подключить дополнительные сервисы для более эффективной работы. Теперь бизнесмену доступны программы для финансового планирования, ведения бухгалтерии онлайн или площадки гарантированных расчётов.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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