Ведущие участники рынка недвижимости Самарской и Ульяновской областей встретились на конференции Сбербанка
29 марта 2019 16:00
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Ключевыми темами конференции стали развитие ипотечного кредитования в регионе, развитие не ипотечных сервисов и возможности портала «ДомКлик» от Сбербанка.
Приглашенными спикерами конференции стали директор агентства «Этажи Консалтинг и маркетингового агентства LOVE MARKETING» Илья Пискулин, руководитель компании «Маркетинг-Консультант» Сергей Разуваев, а также заместитель министра социальной и демографической политики Самарской области Галина Андриянова, которая рассказала о государственных программах по обеспечению жителей Самарской области жильем на льготных условиях.
«Объединив усилия застройщиков, риэлторов, банковского сообщества, мы должны найти оптимальное решение для обеспечения комфортным и доступным жильём льготных категорий граждан Самарской области», - отметила заместитель областного министра социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова.
Участники конференции узнали, как с помощью банковских сервисов можно провести сделку с недвижимостью максимально быстро и безопасно для клиента.
«Сегодня мы презентовали участникам конференции цифровые сервисы, которые отвечают потребностям в безопасности и экономят время наших клиентов. Я уверена, что совместно с нашими партнерами мы создаем комфортную и безопасную среду для проведения как
ипотечных, так и не ипотечных сделок с недвижимостью», - поделилась Евгения Сошникова, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк.
«Используя передовые технологии и сервисы Сбербанка, мы идем в ногу со временем, оказывая нашим клиентам нужные услуги, экономив их время и деньги», — прокомментировала участник конференции, менеджер по работе с партнерами ДК «Древо» Варвара Зацепина.
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