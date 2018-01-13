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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В декабре 2017 года россияне получили 2,1 млн микрозаймов объемом 24 млрд

13 января 2018 01:26
581
Это стало абсолютным рекордом за последние 10 лет.
Как сообщает РБК, микрофинансовые организации (МФО) в декабре 2017 года выдали россиянам более 2,1 млн займов, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет, говорится в обзоре, подготовленном бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и компанией «Домашние деньги» (есть в распоряжении РБК). Активность граждан в получении микрозаймов в последний месяц года была на 10% выше аналогичного периода прошлого года и на 20% выше, чем в среднем в 2017 году. По данным «Домашних денег», объем выданных в декабре 2017 года МФО денежных средств был на 30% больше, чем в декабре 2016 года (24 млрд руб. против 16,8 млрд руб). При этом результаты роста портфеля займов в декабре были выше среднемесячных по году на 33%.

Помимо фактора сезонности, на рекордный спрос повлияли активный переход МФО на онлайн, очищение микрофинансового рынка от недобросовестных участников, а также сдержанная политика банков в необеспеченном кредитовании, указывают опрошенные РБК эксперты.

«Эквифакс» является одним из четырех крупнейших игроков на рынке кредитных историй. Этому БКИ передают информацию порядка 800 МФО, включая микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК), что по объему выданных денежных средств составляет 90% от совокупного объема микрофинансового рынка. По данным Банка России, по состоянию на 29 декабря 2017 года в государственном реестре МФО числилась 2271 компания.

По предварительным оценкам «Эквифакса» и «Домашних денег», в 2017 году совокупный объем портфеля микрозаймов (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды) вырос на 30%, до 242 млрд руб. При этом отдельно на микрозаймы приходится 50% сегмента (порядка 121 млрд руб). Для сравнения, розничное банковское кредитование за 11 месяцев 2017 года, по данным ЦБ, выросло на 11,1%, до 12 трлн руб. Прирост портфеля необеспеченных потребительских кредитов за 11 месяцев 2017 года составил около 9–10% (до 6,3 трлн руб.), свидетельствуют подсчеты «Эксперт РА».

Декабрь традиционно является месяцем, в котором спрос на займы МФО среди населения высок. Однако, по мнению опрошенных РБК экспертов, в данном случае сезонность — лишь один из факторов, оказавших влияние на рекордные показатели. По оценкам ведущего аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, активность заемщиков поддержал также переход МФО в онлайн, активные рекламные кампании и сохраняющаяся сдержанная политика банков по необеспеченному кредитованию накануне новогодних праздников. «Жесткой конкуренции со стороны банков пока в этом сегменте нет, поскольку особенность этого продукта — короткий срок и необходимость быстрого получения микрозайма сразу на банковскую карту», — говорит аналитик.

По мнению заместителя директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрея Паранича, драйвером стал также рост в 2017 году оптимизма россиян относительно своего будущего. «В этой ситуации люди легче тратят деньги и могут взять на себя больше кредитных и заемных обязательств», — добавляет Паранич.

При росте доходов или ожидании, что они могут вырасти, происходит размораживание спроса с базовой потребительской корзины к второстепенным покупкам, которые могут финансироваться в том числе за счет микрозаймов, соглашается управляющий директор НРА Павел Самиев. Вместе с тем он отмечает, что клиенты МФО часто берут займы на нецелевые нужды, для рефинансирования действующих кредитов, что, безусловно, увеличивает долговую нагрузку граждан и не улучшает их финансовое состояние.

Крупнейшие игроки рынка (компании MoneyMan, ГК Eqvanta, «МигКредит», «Е заем») подтвердили РБК, что декабрь стал рекордным по числу одобренных микрозаймов в последние годы. В MoneyMan, в декабре этого года их было выдано 49 тыс., что в 2,1 раза превысило показатели декабря 2016 года. «Важный тренд года — переток клиентов из МФО, выдающих офлайн-займы, в онлайн», — говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Ирина Хорошко. По оценкам компании, уже более 35% МФК работают в режиме онлайн, до 2020 года их доля превысит 50%».

Для «МигКредита» декабрь стал рекордным месяцем по объему одобренных заявок за все семь лет существования компании, отмечает директор по маркетингу компании «МигКредит» Надежда Денисова. В силу того, что рынок стал более цивилизованным, увеличивается доверие со стороны клиентов, соответственно растет спрос, указывает она. Крупнейшие МФО имеют сервисы получения денежных средств онлайн, чего многие банки не могут себе позволить в силу более жесткой рисковой политики, подчеркнула она.

Генеральный директор ГК Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», «Турбозайм») Юрий Провкин отмечает, что в последнюю неделю 2017 года у компании был рекордный рост по количеству онлайн-обращений, что позволило увеличить объем выданных займов в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «При этом уровень одобрения и средняя сумма займа остались без изменений», — добавляет он.​


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Комментарии



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