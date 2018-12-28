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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Сбербанк Онлайн теперь можно дарить подарки из ассортимента маркетплейса Беру

28 декабря 2018 15:11
49
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи и многое другое.
- Доставка товаров по подарочным сертификатам Беру будет бесплатной в любой регион России, независимо от расстояния. 
- Можно выбрать подарок из самых популярных и востребованных товаров Беру

Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут дарить подарочные сертификаты на товары из ассортимента маркетплейса Беру. Получателю останется указать адрес доставки и получить подарок.

Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи и многое другое. В приложении можно выбрать подарок из топ-150 самых популярных товаров на маркетплейсе Беру. Список товаров постоянно обновляется.

Чтобы отправить подарочный сертификат адресату, необходимо зайти в раздел «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн. В чате с пользователем можно выбрать или создать свою открытку, добавить текст поздравления, а затем оплатить подарок из каталога. После оплаты ссылка для получения выбранного товара и оформления доставки будет отправлена адресату через «Диалоги» в Сбербанк Онлайн.

Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Среди нас есть поклонники максимальной практичности, которые любят дарить деньги, а есть те, кто к праздникам всегда выбирает что-то в магазине. Теперь с помощью открыток в Сбербанк Онлайн можно отправлять родным и близким подарки на любой вкус, даже если вы находитесь на разных концах страны».

Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета:

«Все любят подарки, а особенно полезные! Беру подбирает самые интересные и популярные товары для того, чтобы клиенты Сбербанка могли подарить действительно полезные вещи. Теперь в приложении можно выбрать подарок из сотни товаров, а об остальном позаботится команда Беру!»

Доставка товаров по подарочным сертификатам будет бесплатной во все города, в которых работает маркетплейс Беру. Сейчас это 1112 городов по всей России. Чек на покупку сертификата поступит покупателю на электронную почту.

Получателю подарка чек будет отправлен после оформления доставки подарка. С этим чеком и подтверждением заказа из письма или личного кабинета получатель может, при наступлении гарантийного случая, обратиться в сервисный центр или в службу поддержки маркетплейса Беру. 
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