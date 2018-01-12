В Самарской области закрыли 13 микрофинансовых компаний
12 января 2018 14:56
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В 2018 году рынок МФО ждет много изменений, которые по мнению регулятора смогут очистить рынок от недобросовестных кредиторов и помочь снизить долговую нагрузку населения:
«С первого января начали действовать новые нормы по предоставлению займов. В частности, теперь все МФО должны проверять не только кредитную историю, но и соотносить кредитную нагрузку потенциального заемщика с его доходами, объективно оценивать полученную информацию. Договора станут более прозрачными: в графике платежей должна быть указана сумма переплаты по займу. Чтобы понять, сколько уже потенциальный клиент отдает каждый месяц банкам, кредиторы будут обращаться за информацией в Национальное бюро кредитных историй. А среднемесячный доход заемщика финансовая организация сможет проверить пока используя только данные полученные от самого заемщика — справка 2-НДФЛ или выписки по счету, ну или просто поверив ему на слово», - пояснила генеральный директор ГК «ГРИН ФИНАНС» Наталья Абдулаева.
Добавим, что всего по России в Государственный реестр включено 2288 МФО. По данным Центробанка, в прошлом году ситуация развивалась разнонаправлено: в Реестр было включено 576 новых компаний, исключено – 952, сообщает пресс-служба ГК «ГРИН ФИНАНС».
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