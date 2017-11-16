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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Самаре подведены итоги конкурса по повышению эффективности работы в муниципальном и госсекторе

16 ноября 2017 13:42
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В Самаре подведены итоги конкурса по повышению эффективности работы в муниципальном и госсекторе После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка.
После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка.

15 ноября в Самаре подвели итоги конкурса профессионального управления проектной деятельность и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах региона. На мероприятии присутствовали Управляющий Отделением ПФР по Самарской области А.В. Зайцева, председатель Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Н.Ф. Логуа, первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области М.Н. Жданов, врио заместителя председателя Правительства СО, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области С.В. Казарин.
   
Конкурс стартовал весной этого года и был призван повысить эффективность государственного управления, и  также выявить и внедрить лучшие практики. Впервые в России конкурс охватил три номинации: проектное управление, клиентоориентированность и бережливое производство. Организаторами выступили Самарская областная территориальная организация Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ и Отделение ПФР по Самарской области. Генеральными партнерами и экспертами конкурса стали Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области и Самарское отделение ПАО Сбербанк.

   - На первом этапе конкурса было очень большое количество участников, - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин. – До финала дошли самые упорные, так как работа над проектами требует большого внимания и усилий. Победители уже добились значительного экономического эффекта. Надеюсь, в следующем году в конкурсе примет участие еще больше организаций. Мы, со своей стороны, готовы делиться нашими наработками, обучать и консультировать участников конкурса.

   Самой зрелищной частью мероприятия стало награждение победителей. Таковыми стали управления Пенсионного фонда РФ (в Кировском и Промышленном, в Красноглинском районах Самары, в Комсомольском районе Тольятти), Министерство здравоохранения Самарской области, ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Самарской области, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Тольятти, МФЦ Сызрани и Сызранского района, а также управление социального развития администрации городского округа Октябрьск.

   Победители не скрывали, что сначала относились к конкурсу с осторожностью. К примеру, только поликлиники Тольятти в год посещает до 25 миллионов пациентов. С одной стороны, необходимо оптимизировать их работу, чтобы обслуживать людей быстрее и качественнее, с другой – цена ошибки могла быть очень высокой. Но абсолютное большинство проектов было признано успешными. К примеру, в отделениях ПФР и МФЦ сократилось как время ожидания, так и обслуживания, а качество работы выросло, о чем свидетельствуют оценки клиентов.

   Участники конкурса отметили, что основным итогом стали даже не реализованные проекты, а изменение подхода самих сотрудников. На смену стандартному  «так делали всегда» пришел вопрос «А что я могу улучшить в своей работе и работе коллег?». В результате сотрудники под другим углом взглянули на рабочие процессы и сумели их изменить в лучшую сторону. И эта работа продолжается.

     После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка, по эмоциональному интеллекту. Полученные навыки обязательно пригодятся в ежедневной работе.

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Комментарии



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