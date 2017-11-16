В Самаре подведены итоги конкурса по повышению эффективности работы в муниципальном и госсекторе
16 ноября 2017 13:42
46
15 ноября в Самаре подвели итоги конкурса профессионального управления проектной деятельность и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах региона. На мероприятии присутствовали Управляющий Отделением ПФР по Самарской области А.В. Зайцева, председатель Самарской областной территориальной организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Н.Ф. Логуа, первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области М.Н. Жданов, врио заместителя председателя Правительства СО, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области С.В. Казарин.
Конкурс стартовал весной этого года и был призван повысить эффективность государственного управления, и также выявить и внедрить лучшие практики. Впервые в России конкурс охватил три номинации: проектное управление, клиентоориентированность и бережливое производство. Организаторами выступили Самарская областная территориальная организация Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ и Отделение ПФР по Самарской области. Генеральными партнерами и экспертами конкурса стали Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области и Самарское отделение ПАО Сбербанк.
- На первом этапе конкурса было очень большое количество участников, - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин. – До финала дошли самые упорные, так как работа над проектами требует большого внимания и усилий. Победители уже добились значительного экономического эффекта. Надеюсь, в следующем году в конкурсе примет участие еще больше организаций. Мы, со своей стороны, готовы делиться нашими наработками, обучать и консультировать участников конкурса.
Самой зрелищной частью мероприятия стало награждение победителей. Таковыми стали управления Пенсионного фонда РФ (в Кировском и Промышленном, в Красноглинском районах Самары, в Комсомольском районе Тольятти), Министерство здравоохранения Самарской области, ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Самарской области, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г. Тольятти, МФЦ Сызрани и Сызранского района, а также управление социального развития администрации городского округа Октябрьск.
Победители не скрывали, что сначала относились к конкурсу с осторожностью. К примеру, только поликлиники Тольятти в год посещает до 25 миллионов пациентов. С одной стороны, необходимо оптимизировать их работу, чтобы обслуживать людей быстрее и качественнее, с другой – цена ошибки могла быть очень высокой. Но абсолютное большинство проектов было признано успешными. К примеру, в отделениях ПФР и МФЦ сократилось как время ожидания, так и обслуживания, а качество работы выросло, о чем свидетельствуют оценки клиентов.
Участники конкурса отметили, что основным итогом стали даже не реализованные проекты, а изменение подхода самих сотрудников. На смену стандартному «так делали всегда» пришел вопрос «А что я могу улучшить в своей работе и работе коллег?». В результате сотрудники под другим углом взглянули на рабочие процессы и сумели их изменить в лучшую сторону. И эта работа продолжается.
После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка, по эмоциональному интеллекту. Полученные навыки обязательно пригодятся в ежедневной работе.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 ноября 2017 18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
224
14 ноября 2017 12:49
В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов. Экономика региона
377
14 ноября 2017 09:39
Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г. Экономика региона
176
Финансы и Банки
16 ноября 2017 13:42
После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка. Финансы и Банки
46
15 ноября 2017 19:49
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети. Финансы и Банки
206
15 ноября 2017 10:20
Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года. Финансы и Банки
166
Строительство
14 ноября 2017 17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре. Строительство
283
8 ноября 2017 12:51
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
378
30 октября 2017 13:53
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
496
Новости
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
|
08.11.2017
Искусственный кварцевый камень состоит из природного кварца, соединенного...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
925
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
907
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1948
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
84
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
96
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
80
Новости компаний
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
240
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
188
9 ноября 2017 20:57
В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
96
3 ноября 2017 12:10
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
257
IT и Коммуникации
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
69
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
127
9 октября 2017 16:57Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника? IT и Коммуникации
846
Транспорт
15 ноября 2017 13:33
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты. Транспорт
234
13 ноября 2017 13:48
Номера выдают с кодом «763». Транспорт
690
13 ноября 2017 11:59
При достаточном объеме финансирования, станция "Алабинская" будет сдана в 2018 году. Транспорт
249
13 ноября 2017 10:13
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу. Транспорт
291
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4332
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1578
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8461
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2340
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9270
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2729
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1326
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1667
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1562
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1310
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2939
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2759
Мероприятия