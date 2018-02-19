В России продлили по 28 февраля 2019 года амнистию капиталов

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Амнистия продлена с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. ​В это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года.Подать декларацию можно с 1 марта этого года. Ее могут подать как физические лица, ранее не подававшие декларацию, так и те, кто принял участие в первом этапе амнистии.Ранее данный пакет законов принял ​и одобрил Совет Федерации.В декабре 2017 года на встрече с представителями бизнеса Путин заявил о необходимости продлить амнистию выведенного за границу капитала.​Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. За это время амнистией воспользовалось 7,2 тыс. человек, утверждал один из авторов нового законопроекта депутат Андрей Макаров.Однако в середине 2017 года агентство Reuters сообщило, что с начала действия «закона о деофшоризации» часть богатейших российских бизнесменов перестала быть налоговыми резидентами России.