В Поволжском банке состоялся брифинг по итогам работы розничного блока

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Драйвером развития банка остается кредитование. По словам заместителя председателя Поволжского банка Светланы Арнаутовой, за первые шесть месяцев банк выдал 21,9 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 26 млрд. рублей, что позволило довести портфель до 189 млрд. рублей. За тот же период банк выдал более 210 тысяч потребительских кредитов на 33 млрд. рублей.Событием, которое значительно повлияло на рынок ипотеки, стало неоднократное снижение процентных ставок по жилищным кредитам. В этом году Сбербанк задал тенденцию по снижению ставок, которую поддержали и другие игроки рынка. Другая тенденция - клиенты банка активно используют сервис электронной регистрации недвижимости, который позволяет оформить сделку на сайте onreg.domclick.ru без посещения Росреестра или МФЦ.В первом полугодии банк предлагал клиентам рефинансировать потребительские кредиты. С его помощью можно объединить до пяти ранее взятых кредитов, и в дальнейшем оплачивать один по более выгодной ставке. Кроме этого, клиент может взятькредит на несколько большую сумму, а остаток потратить на свое усмотрение.Активно развивается направление банковских карт: за 6 месяцев банк эмитировал 1,2 млн. дебетовых и 111 тысяч кредитных карт. Портфель дебетовых карт составил свыше 10 млн. единиц.Сберегательная модель поведения - тенденция двух последних лет – сохранилась и в первом полугодии. Наиболее востребованными были вклады на короткие сроки. За 6 месяцев в банке было открыто свыше 1,49 млн. вкладов, что позволило увеличить портфель до 786 трлн. рублей (+5,4%). При этом динамично развиваются онлайн-вклады, открыть которые можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн.Удаленные каналы обслуживания – Сбербанк Онлайн, Мобильный банк и Автоплатеж – продолжают оставаться драйверами развития банка в области платежей физлиц. Если доля операций через офисы сокращается(по итогам полугодия - -19%), то через онлайн-каналы – уверенно растет (+21%). Сейчас в Поволжском банке свыше более 89% платежей совершаются безналичным способом с помощью мобильных приложений.Сбербанк уделяет большое внимание развитию сети pos-терминалов, которая за полугодие выросла на 19 тысяч устройств. Стабильно увеличивается и количество, операций. Если в январе клиенты совершили 38 млн. операций, то в июне – 49,7 млн. Динамично развивается интернет-эквайринг, когда банк передает компании – владельцу сайта-магазина программное обеспечение, которое позволяет проводить платежи в сети интернет.Чтобы показать, насколько проста и эффективна бесконтактная оплата, журналистам показали, как можно рассчитаться без предъявления карты, с помощью смартфона. Данные платежи демонстрируют хорошую динамику. Если в октябре 2016 года доля операций составляла 0,1%, то в мае – 1,1%.Несмотря на то, что у Сбербанка десятки миллионов клиентов, с каждым из них банк работает индивидуально.Доказательством этого факта стала работа системы CRM-розничный, продемонстрированная представителям СМИ. Система анализирует операции клиента и на основании полученных данных предлагает наиболее оптимальные продукты и услуги. К примеру, клиент часто заправляется на АЗС – подключите автоплатеж ГИБДД. Клиент часто совершает переводы другим людям через Сбербанк Онлайн – система предложит подключить и освоить мобильное приложение. Направления, когдаклиенту предлагаются только те услуги, которые могут его заинтересовать, и станут определяющими для Сбербанка на ближайшее будущее.