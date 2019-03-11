В Национальном бюро кредитных историй рассчитали доход, при котором семья не будет испытывать сложностей с выплатой ипотеки

58

Этот показатель фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам, поясняет НБКИ. По данным бюро, чтобы семья не испытывала сложностей с ипотекой, на ежемесячные платежи должно уходить не более трети ее месячного дохода.Данные приведены по состоянию на 1 марта 2019 года. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10,8% — в начале марта 2018 года он составлял 64,7 тыс. руб. По регионам самый высокий показатель у Москвы (139,1 тыс. руб.), Московской области (103 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (87,7 тыс. руб.). Самый низкий — в ​Кировской области (50,6 тыс. ​руб.).