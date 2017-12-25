В Корпоративном университете Сбербанка состоялась защита проектов магистерских программ Самарского университета

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В октябре, в рамках празднования 75-летия вуза Самарскому национальному исследовательскому университету им. академика С.П. Королева был врученсертификат на обучение преподавателей вуза по программе повышения квалификации Корпоративного университета Сбербанка. Программа включает очное трехдневное обучение, вебинары, самостоятельную работу слушателей и подготовку проектов междисциплинарнымигруппами.15 декабря состоялась защита групповых проектов на заседании аттестационной комиссии, в состав которой вошли руководители Поволжского банка, Корпоративного университета Сбербанка и Самарского университета. Перед защитой все участники в режиме видеоконференции смогли задать вопросы первому заместителю Председателя Правления Сбербанка Льву Хасису.Подготовленные университетом проекты должны стать магистерскими программами нового поколения, ориентированными на подготовку профессионалов, которые будут востребованы ведущими высокотехнологичными компаниями. А совместная работа Самарскогоуниверситета, Сбербанка и Корпоративного университета должна обеспечить подготовку кадров, форсирующих инновационные процессы в регионе и стране. Другая сверхзадача – формирование у будущих выпускников компетенций, которые позволят им с легкостьюориентироваться на постоянно меняющемся трудовом рынке, надстраивая новые знания на уже сформированную базу.В ходе защиты обсуждалась взаимосвязь с рынком труда таких направлений подготовки, как экономика и управление ввысокотехнологичных системах, менеджмент гостиничных предприятий и др. В основе представленных программ – обязательное совмещение обучения и практики. Разработчики проектов предложили студентам, начиная уже с 1 курса, выполнять курсовые работы, практики и дипломные работы непосредственно в профессиональной среде – на предприятиях.По итогам защиты все представленные проекты получили положительную оценку, а руководители магистерских программ и ведущие преподаватели университета – удостоверения о повышении квалификации. Теперь руководству Самарского университета предстоит решить, какие именно из защищенных магистерских программ включить в перечень для приема абитуриентов уже в 2018 году.- Мы получили большое удовольствие, работая с командой Корпоративного университета Сбербанка, - отметил проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов. - Нам важно понимать потребности бизнеса в условиях меняющейся экономики, чтобы учитывать эти изменения в образовательных программах. Безусловно, представленные проекты магистерских программ будут доработаны с учетом высказанных конструктивных предложений.Вручая удостоверения, Владимир Ситнов поблагодарил за труд и время, которое представители вуза инвестировали в проекты, и выразил надежду, что проекты станут востребованными образовательными программами.«Мы хотим, чтобы Самарский университет сохранял статус одного из самых престижных вузов для абитуриентов, а выпускники вуза всегда были востребованы работодателями. Для этого и работодателям, и абитуриентам, и преподавателям вуза нужно четко понимать, какой продукт выдает университет и кем он востребован. Лучший способ адаптировать образовательные программы для рынка – спросить бизнес, чего ему не хватает», – резюмировал Владимир Ситнов.