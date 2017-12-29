У Чубайса украли имущества на миллиард рублей
29 декабря 2017 01:24
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«Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около одного миллиарда рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья», — сказал Макаров.
По делу о краже у главы «Роснано» усадьбы в деревне Переделки проходят его бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. Последнему вменяют ущерб за кражу внутреннего оборудования дома на 68 миллионов рублей, уточнил Макаров.
Сучкова арестовали в июне. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что мужчина оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.
SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, глава «Роснано» продал компанию Сучкову.
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