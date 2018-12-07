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Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.
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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Тинькофф создал голосового ассистента Олег

7 декабря 2018 00:05
208
Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.
Тинькофф банк не отстаёт от нынешних трендов. В компании разработали собственного голосового ассистента, которого зовут так же, как и основателя — Олег, передает iphones.ru со ссылкой на "Ведомости".

Официальная презентация состоится в середине этого месяца. Об этом рассказал на корпоративе сам Олег Тиньков.

Цифровой помощник будет работать исключительно внутри фирменного приложения. Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.

Олег — не финальная версия названия цифрового ассистента. Его «имя» может ещё измениться. 
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