Тинькофф создал голосового ассистента Олег
7 декабря 2018 00:05
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Официальная презентация состоится в середине этого месяца. Об этом рассказал на корпоративе сам Олег Тиньков.
Цифровой помощник будет работать исключительно внутри фирменного приложения. Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.
Олег — не финальная версия названия цифрового ассистента. Его «имя» может ещё измениться.
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Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане. Финансы и Банки
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