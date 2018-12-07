Тинькофф создал голосового ассистента Олег

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Официальная презентация состоится в середине этого месяца. Об этом рассказал на корпоративе сам Олег Тиньков.Цифровой помощник будет работать исключительно внутри фирменного приложения. Его задача: помощь клиентам в решении финансовых и повседневных задач. К примеру, быстрый перевод денег или бронь столика в ресторане.Олег — не финальная версия названия цифрового ассистента. Его «имя» может ещё измениться.