Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящий момент юрлица платят за регистрацию 4 тыс. руб., ИП — 800 руб.
Кабмин предложил обнулить пошлины за регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде
100 000 гостем на фанфесте в Самаре стала москвичка Элеонора Моват
100 000 гостем на фанфесте в Самаре стала москвичка Элеонора Моват
Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
С повышением пенсионного возраста вырастут риски, связанные с трудоустройством людей, собирающихся выходить на пенсию
Вопросы к законодательству возникли после уголовного дела против фермера Васильева, купившего трекер с микрофоном для слежки за домашним скотом. После того как о расследовании узнал Путин, прокуратура извинилась перед фермером.
ФСБ уточнит трактовку термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.
Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба
Пока экономить 12% от суммы чека иностранцы могут лишь в некоторых магазинах, но уже с нового года ворота в систему должны распахнутся для всей розницы.
Перед ЧМ по футболу в России впервые заработала система tax free
Первая и единственная реклама из СССР, получившая бронзу.
18 июня во Франции в 65 раз начинается международный рекламный фестиваль «Каннские Львы»
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии.
Предприниматель был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 млрд рублей
сегодня  Понедельник, 18 июня, 22:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/06:
USD 63.48
0.79
EUR 73.48
0.95
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Цены на российский госдолг упали до минимума с ноября 2017 года

18 июня 2018 19:19
115
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ.
Индекс российских гособлигаций (RGBI), характеризующий изменение уровня цен на облигации федерального займа (ОФЗ), опустился ниже 140 пунктов впервые с 23 ноября 2017 года. Согласно данным Мосбиржи, значение индекса на торгах 18 июня достигало 139,88 пункта (-0,81%). При ключевой ставке ЦБ на уровне 7,25% сегодня доходность госбумаг обновила более чем полугодовой максимум (7,49%). Последний раз этот показатель был выше в середине декабря 2017 года, но тогда ставка ЦБ была на 1 процентный пункт выше — 8,25%, передает РБК.

Снижение значений индекса российских гособлигаций связано с «ястребиными» сигналами ЦБ на прошлой неделе, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Центробанк 15 июня указал на инфляционные риски из-за планируемого в 2019 году повышения ставки НДС с 18 до 20% и в итоге отказался от перехода в 2018 году к нейтральному уровню ставок, сообщив, что основной сценарий больше не предусматривает снижение ключевой ставки в текущем году.

Это сдвинуло ожидания по снижению ставки по всему рынку, говорит Порывай, раньше рынок рассчитывал, что ставка будет снижаться до 6%, а сейчас ожидания на конец года — 7%, следовательно, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) должна скорректироваться.

Основная причина падения спроса на ОФЗ — комментарии ЦБ и решение по ставке, согласен начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «ЦБ дал четкий сигнал, что ставка в краткосрочном периоде снижаться не будет и рынок для себя переоценивает эти факты, учитывая, что в длинных бумагах закладывалась более низкая ставка в краткосрочном горизонте», — говорит эксперт.

Цены на ОФЗ в сторону понижения, а доходности в сторону повышения толкает и негативный фон, складывающийся в настоящее время для всех развивающихся рынков, в том числе и для России, — 13 июня ФРС США повысила ключевую ставку до 1,75–2%. Это делает более привлекательными инструменты, номинированные в долларе, напоминает Порывай. К российским гособлигациям сейчас нет интереса со стороны иностранных инвесторов, локальный спрос на ОФЗ исчерпан — нынешний уровень их доходности локальным инвесторам, прежде всего банкам, не интересен, объясняет аналитик Райффайзенбанка.

Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ начала сокращаться в апреле 2018 года на фоне объявления о новых американских санкциях в отношении в том числе российских публичных компаний. Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 мая доля нерезидентов снизилась до 32,3 с 34,5% (на 1 апреля). Впоследствии из-за массового ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США доля нерезидентов в российских госбумагах опустилась еще сильнее. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 15 июня сообщила, что к настоящему времени доля нерезидентов на рынке ОФЗ уже снизилась до 30%. По ее словам, отток инвесторов-нерезидентов вместе с американскими санкциями добавил к доходности ОФЗ порядка 60 базисных пунктов. В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что нерезиденты с начала апреля продали ОФЗ на 200 млрд руб.

Минфин уже вторую неделю подряд сталкивается со снижением спроса на новые размещения ОФЗ. Есть также риск того, что спрос на последующие размещения Минфином бумаг госдолга тоже будет низким и ему не удастся реализовать весь пакет сразу, отмечает Сусин. «Более того, летом традиционно в мире снижается инвестиционная активность, а учитывая, что приличную роль в спросе на ОФЗ играют нерезиденты, ситуация сейчас точно не в пользу роста», — поясняет эксперт.

Со стороны российских банков, по его словам, также спрос незначителен, так как они тоже ориентировались на снижение ключевой ставки в течение года.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
18 июня 2018  09:49
Мэрия Самары не вернет «дочке» Минтранса РФ 34,3 млн рублей штрафа за позднее прибытие трамваев
Мэрия Самары не вернет «дочке» Минтранса РФ 34,3 млн рублей штрафа за позднее прибытие трамваев
Такое решение принял арбитражный суд. Экономика региона
89
15 июня 2018  17:25
Согласно подписанному документу, компания продолжит добывать нефть на территории региона, а также реализовывать проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа на уровне не менее 95% в 2018 году.
Правительством Самарской области и компанией «БайТекс» подписано Соглашение об инвестициях в региональные соцпроекты
Согласно подписанному документу, компания продолжит добывать нефть на территории региона, а также реализовывать проекты по рациональному использованию... Экономика региона
57
15 июня 2018  13:19
Минспорта продолжает требовать с подрядчика «Самара Арены» крупную неустойку
Минспорта продолжает требовать с подрядчика «Самара Арены» крупную неустойку
Общая сумма оценивается в 609 миллионов рублей. Экономика региона
8
Весь список
Финансы и Банки
18 июня 2018  19:19
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ.
Цены на российский госдолг упали до минимума с ноября 2017 года
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ.   Финансы и Банки
114
18 июня 2018  10:17
Сбербанк запустил вклад «Побеждай» в честь победы сборной России в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Сбербанк запустил вклад «Побеждай» в честь победы сборной России в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев.  Финансы и Банки
121
15 июня 2018  10:10
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн
Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%. Финансы и Банки
7
Весь список
Строительство
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
247
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
16
9 июня 2018  12:41
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
3
Весь список

Новости

Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
322
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1543
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1470
Весь список
Бизнес
12 мая 2018  13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.
Компания сына генпрокурора Чайки начнет поставлять российское пиво в Китай
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.   Бизнес
452
23 апреля 2018  17:11
Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
 Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита.  Бизнес
155
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
430
Весь список


Новости компаний
18 июня 2018  10:44
В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии
В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии
Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией. Новости компаний
72
15 июня 2018  11:17
Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора
Самарский филиал «Нестле Россия» меняет директора
Филипп Ференбах возглавил самарскую шоколадную фабрику.  Новости компаний
15
14 июня 2018  10:58
Профсоюз АВТОВАЗа начинает переговоры с руководством об индексации зарплаты работников Переговоры стартуют 14 июня.
Профсоюз АВТОВАЗа начинает переговоры с руководством об индексации зарплаты работников
Переговоры стартуют 14 июня. Новости компаний
6
14 июня 2018  10:46
АВТОВАЗ отзывает 38,8 тысячи внедорожников LADA 4х4
АВТОВАЗ отзывает 38,8 тысячи внедорожников LADA 4х4
Причиной отзыва автомобилей является возможное перетирание изоляции провода генератора. Новости компаний
5
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
197
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
120
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
129
Весь список
Транспорт
18 июня 2018  15:47
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
В Самаре отменяется автобус №77 от ЦУМ "Самара" до Стромилово
  Транспорт
188
18 июня 2018  13:28
В Самарской области открывается новый речной маршрут до Гавриловой Поляны Рейсы начнутся с 22 июня.
В Самарской области открывается новый речной маршрут до Гавриловой Поляны
Рейсы начнутся с 22 июня. Транспорт
217
18 июня 2018  13:10
В Самаре предложили освободить от транспортного налога водителей, использующих газ
В Самаре предложили освободить от транспортного налога водителей, использующих газ
К рассмотрению соответствующего законопроекта приступили в губернской думе. Транспорт
185
18 июня 2018  11:30
Время работы общественного транспорта в Самаре продлено до окончания мероприятий на Фестивале болельщиков FIFA
Время работы общественного транспорта в Самаре продлено до окончания мероприятий на Фестивале болельщиков FIFA
Последний поезд уходит со станции метро "Алабинская" в 2 часа ночи. Транспорт
108
Весь список


Видео
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
15
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
7
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
7
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
544
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1100
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
450
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
10
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
425
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
703
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
878
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
601
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1970
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла «Литературная ночь»
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 18 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда