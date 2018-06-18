Цены на российский госдолг упали до минимума с ноября 2017 года
18 июня 2018 19:19
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Снижение значений индекса российских гособлигаций связано с «ястребиными» сигналами ЦБ на прошлой неделе, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Центробанк 15 июня указал на инфляционные риски из-за планируемого в 2019 году повышения ставки НДС с 18 до 20% и в итоге отказался от перехода в 2018 году к нейтральному уровню ставок, сообщив, что основной сценарий больше не предусматривает снижение ключевой ставки в текущем году.
Это сдвинуло ожидания по снижению ставки по всему рынку, говорит Порывай, раньше рынок рассчитывал, что ставка будет снижаться до 6%, а сейчас ожидания на конец года — 7%, следовательно, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) должна скорректироваться.
Основная причина падения спроса на ОФЗ — комментарии ЦБ и решение по ставке, согласен начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «ЦБ дал четкий сигнал, что ставка в краткосрочном периоде снижаться не будет и рынок для себя переоценивает эти факты, учитывая, что в длинных бумагах закладывалась более низкая ставка в краткосрочном горизонте», — говорит эксперт.
Цены на ОФЗ в сторону понижения, а доходности в сторону повышения толкает и негативный фон, складывающийся в настоящее время для всех развивающихся рынков, в том числе и для России, — 13 июня ФРС США повысила ключевую ставку до 1,75–2%. Это делает более привлекательными инструменты, номинированные в долларе, напоминает Порывай. К российским гособлигациям сейчас нет интереса со стороны иностранных инвесторов, локальный спрос на ОФЗ исчерпан — нынешний уровень их доходности локальным инвесторам, прежде всего банкам, не интересен, объясняет аналитик Райффайзенбанка.
Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ начала сокращаться в апреле 2018 года на фоне объявления о новых американских санкциях в отношении в том числе российских публичных компаний. Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 мая доля нерезидентов снизилась до 32,3 с 34,5% (на 1 апреля). Впоследствии из-за массового ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США доля нерезидентов в российских госбумагах опустилась еще сильнее. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 15 июня сообщила, что к настоящему времени доля нерезидентов на рынке ОФЗ уже снизилась до 30%. По ее словам, отток инвесторов-нерезидентов вместе с американскими санкциями добавил к доходности ОФЗ порядка 60 базисных пунктов. В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что нерезиденты с начала апреля продали ОФЗ на 200 млрд руб.
Минфин уже вторую неделю подряд сталкивается со снижением спроса на новые размещения ОФЗ. Есть также риск того, что спрос на последующие размещения Минфином бумаг госдолга тоже будет низким и ему не удастся реализовать весь пакет сразу, отмечает Сусин. «Более того, летом традиционно в мире снижается инвестиционная активность, а учитывая, что приличную роль в спросе на ОФЗ играют нерезиденты, ситуация сейчас точно не в пользу роста», — поясняет эксперт.
Со стороны российских банков, по его словам, также спрос незначителен, так как они тоже ориентировались на снижение ключевой ставки в течение года.
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