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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк выдаст россиянам ID для получения скидок и льгот

4 декабря 2017 23:31
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Он позволит совершать покупки со всеми привилегиями, включая скидки и льготы в магазинах и аптеках.
Какой человек не любит скидки? Ведь с ними приятнее и проще совершать покупки, экономя на них, сообщает iphones.ru.
Центробанк России и МинФин совместно работают над возможностью присвоения каждому россиянину уникального идентификатора. Он позволит совершать покупки со всеми привилегиями, включая скидки и льготы в магазинах и аптеках.

В соответствующем чипе будет храниться информация о многодетной семье, инвалидности или пенсии владельца. Данные будут привязаны к банковской или SIM-карте.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт пояснили, что самое худшее, что может случиться — кража личных данных с персонифицированных карт. Сейчас должна идти усиленная работа по обеспечению безопасности данных граждан. 



Фото:    iphones.ru
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