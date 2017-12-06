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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

6 декабря 2017 09:50
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Центробанк предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв.
Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв.

Интенсивность хакерских атак на финансовые организации может возрасти перед Новым годом когда наблюдается пик платежей. Такой прогноз озвучил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв, сообщают "Известия".

По его словам, наблюдаемое в последнее время снижение активности вируса Cobalt Strike может свидетельствовать о том, что хакеры готовят масштабную атаку.



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