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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

29 мая 2017 10:40
160
Центробанк отозвал лицензии у двух банков
Это банки Москвы и Петрозаводска.

Банк России с 29 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Айви Банка и петрозаводского РИТЦ Банка.
Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, была аннулирована лицензия у московской небанковской кредитной организации «ИР-Кредит», пишут "Известия".

 
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