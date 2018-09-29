Центробанк назвал признаки хищения денежных средств с кредитных карт

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Первая причина — это совпадение данных о получателе перевода с базами данных регулятора о случаях и попытках воровства. Вторая — дублирование параметров устройств, с которых был сделан перевод, с данными базы, а третья — несовпадения объёма, характера, устройства или места операции с данными о клиенте и его привычных транзакциях.Отмечается, что при обнаружении таких действий банк должен будет немедленно связаться с клиентом, чтобы всё выяснить. Если же абонент не берёт трубку, то тогда подозрительные переводы могут быть заморожены сроком до двух дней.Этот документ ЦБ должен обязательно исполняться, но, по желанию каждый банк имеет право дополнить его своими собственными правилами.Фото: соцсети