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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк назвал признаки хищения денежных средств с кредитных карт

29 сентября 2018 13:06
92
Отмечается, что при обнаружении таких действий банк должен будет немедленно связаться с клиентом, чтобы всё выяснить. Если же абонент не берёт трубку, то тогда подозрительные переводы могут быть заморожены сроком до двух дней.
Центральный банк России составил список сомнительных операций, которые в первую очередь стоит приостанавливать из-за угрозы хищения денег, передает life.ru. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

Первая причина — это совпадение данных о получателе перевода с базами данных регулятора о случаях и попытках воровства. Вторая — дублирование параметров устройств, с которых был сделан перевод, с данными базы, а третья — несовпадения объёма, характера, устройства или места операции с данными о клиенте и его привычных транзакциях.

Отмечается, что при обнаружении таких действий банк должен будет немедленно связаться с клиентом, чтобы всё выяснить. Если же абонент не берёт трубку, то тогда подозрительные переводы могут быть заморожены сроком до двух дней.

Этот документ ЦБ должен обязательно исполняться, но, по желанию каждый банк имеет право дополнить его своими собственными правилами. 


Фото:   соцсети
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Отмечается, что при обнаружении таких действий банк должен будет немедленно связаться с клиентом, чтобы всё выяснить. Если же абонент не берёт трубку, то тогда подозрительные переводы могут быть заморожены сроком до двух дней.
Центробанк назвал признаки хищения денежных средств с кредитных карт
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